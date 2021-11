Ex dirigente nacional del PAN se afilia a Morena, busca gubernatura

Manuel Espino, comisionado del Servicio de Protección Federal, se registró este viernes como militante de Morena en el estado de Durango para contender por la gubernatura de ese instituto político en las elecciones del 2022 de dicha entidad.

Acompañado de simpatizantes y militantes del Movimiento de Regeneración Nacional, sostuvo que solicitó licencia para ausentarse de su cargo, por 40 días desde este viernes 5 de noviembre, hasta el 15 de diciembre.

Destacó que este compromiso con la militancia implica disciplina, acatar decisiones de los órganos estatutarios, implica acompañar en todos los esfuerzos por el bien del país al partido, a sus militantes, a sus dirigentes a los funcionarios públicos emanados de Morena.

Implica sobre todo trabajar para acompañar al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador"

Destacó que no fue un proceso complicado, “difícil fue la primera vez cuando decidí ser militante de un partido”, refiriéndose a Acción Nacional, partido del cual solo quedan las siglas.

Manifestó que no renunció al PAN después de 35 años de militancia.

No renuncié, ordenó Felipe Calderón, Presidente de México, que me corrieran, se me acusó de exceso de libertad de expresión por reclamarle todas las tonterías que implementaban en el país en contra de los mexicanos. Fueron 35 años muy importantes para mí, lamentablemente ese partido ya dejó de existir, existen solamente las siglas y algunos de los viejos quedan como recuerdo que los usan para tratar de darle credibilidad a lo que fue ese partido”.

También aclaró que con lo anterior dejó patente su compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación cuya plataforma política es precisamente Morena.

Antes de afiliarse al partido acudió al templo de Santa Ana a pedir el respaldo de la Virgen morena.