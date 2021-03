Ex Procurador está detrás de acusaciones a Félix: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló al ex Procurador de Guerrero, Xavier Olea, de estar detrás de las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio.

"¿No sabrá el New York Times que Félix hace dos años y medio fue electo senador de Guerrero? Y que es exactamente ahora que está participando, buscando ser candidato, cuando surge todo este escándalo.

"¿Qué no saben los de los de New York Times que el acusador principal de Félix fue el ex Procurador de Guerrero, del Gobierno del PRI? O sea, no investigan, calumnian", respondió López Obrador a la nota del NYT que apareció en su primera plana de ayer en la que denunció que el Presidente apoya a Salgado, aspirante de Morena con acusaciones de abuso sexual.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que no está de acuerdo con lo expuesto por el medio estadounidense y que este tipo de casos no ocurren sólo en México, sino que también son relevantes a nivel mundial.

"Puedo no estar de acuerdo con lo que estás diciendo, pero voy a respetar tu derecho a decirlo.

"Entonces, no es nada más México, son temas importantes a nivel mundial", añadió.