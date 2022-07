Exageran, dice AMLO, sobre crisis del AICM

CDMX.- Aunque reconoció que existen varios factores que afectan la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que las críticas contra los servicios que ofrece la terminal son una exageración.

En conferencia, el Mandatario fue cuestionado sobre el desorden y la tardanza que prevalecen en instalaciones, procesos de inspección, puestos de migración y demoras en entrega de equipaje.

En respuesta, sostuvo que algunas quejas son producto de la saturación del aeropuerto y, otras más, una respuesta a la llegada de la Secretaría de Marina y los operativos para frenar el contrabando.

"Es una conjunción de varios factores. Desde luego, el telón de fondo es la inconformidad de quienes no aceptan el que se haya hecho el aeropuerto Felipe Ángeles, les molestó muchísimo y se esmeran, tanto en bloquear como en exagerar. El aeropuerto de la Ciudad de México ha estado saturado en otras ocasiones y no tiene o no ha tenido la misma difusión que ahora", aseveró.

"También las líneas aéreas no ayudan y otros asuntos. Sí hay un exceso de tráfico aéreo, que se está controlando".

REFORMA publicó ayer que el AICM atraviesa por un desorden en sus instalaciones y en sus procesos de inspección y logística que fastidian a usuarios, principalmente por las demoras de vuelos y en la entrega de equipaje, según denuncias de pasajeros.

López Obrador consideró que detrás de las denuncias de pasajeros y la difusión de las mismas, existen intereses de quienes están inconformes con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción del Felipe Ángeles, en Santa Lucía.

"Hay alguna resistencia de aerolíneas a trasladarse al aeropuerto Felipe Ángeles. También quiero aclarar de que a nadie se le ha obligado a que se trasladen, porque esto es otra cosa también que manejan, que lo que está sucediendo tiene que ver con el que se obligue a ocupar el aeropuerto Felipe Ángeles".

López Obrador informó que está al tanto de las polémicas que se han desatado en redes sociales por las quejas de los usuarios.

Y ofrecen revisar taxis

El Presidente anunció que se revisará la restricción para que taxis de plataformas digitales puedan ofrecer sus servicios a los usuarios del AICM, que hoy sólo pueden contratar los servicios de los taxis que tienen base en el AICM.

"Nosotros buscamos resolver problemas y ayudar a la gente, a todos los ciudadanos; sin embargo, tenemos que estar enfrentando a grupos de intereses creados, mafias grandes y pequeñas, corrupción, contrabando y muchos vicios del modelo neoliberal que heredamos", dijo.