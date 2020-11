Exceso, poner a México en peor lugar por Covid: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como un exceso y un error que México fuera colocado como el peor lugar para vivir durante la pandemia.

Esto luego del ranking de entre 53 países publicado por Bloomberg News.

"No afecta en nada (la clasificación), la mayoría de la gente ni siquiera se entera, con todo respeto de estas publicaciones, cuántos se enteran de lo que dice Bloomberg en México, es una minoría y por qué lo hacen, bueno, por desinformación, por falta de profesionalismo, Bloomberg es una agencia de noticias muy importante, sobre todo del sector económico, del sector financiero", comentó.

El Ranking de Resiliencia de Covid puntúa economías de más de 200 mil millones de dólares en 10 métricas clave: desde el crecimiento en los casos de virus hasta la tasa de mortalidad general, las capacidades de prueba y los acuerdos de suministro de vacunas que los lugares han forjado. También se tienen en cuenta la capacidad del sistema local de atención de la salud, el impacto de las restricciones relacionadas con virus, como los bloqueos económicos, y la libertad de circulación de los ciudadanos.

Al destacar el crecimiento del PIB del País en el tercer trimestre registrado por el Inegi y la recuperación de empleos tras la emergencia sanitaria, el Mandatario insistió en que no se puede decir que México va mal.

"Entonces no se puede decir de que el País va mal, desde luego es muy doloroso lo que sucede con la pandemia", expresó.

"No creo que sea un asunto de México, esta agencia tiene una asociación con el periódico El Financiero, no creo que sea por eso, creo que es un error, en una de esas hasta va a haber una aclaración, porque sí vi la nota y me pareció un exceso, un propósito de afectar a México.