Exgobernadores del PAN presentan el movimiento “Unidos por México”

Ciudad de México

Ex gobernadores del PAN presentaron esta noche el movimiento “Unidos por México” a partir del cual buscan incidir al interior de este partido en la selección de los mejores candidatos rumbo a las elecciones de 2021, exponer los errores del gobierno federal y quitarle la mayoría a Morena en el Legislativo.

Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco dijo que más allá de la crisis económica y de salud en que está sumido México, es necesario desterrar la división social que ha provocado el presidente López Obrador.

"Hoy es fundamental que no perdamos de vista que este país se está desmoronando, tiene problemas de cohesión porque tenemos un gobierno federal que está apostándole a que vivamos en confrontación porque ellos sólo saben navegar en aguas turbias”

Ernesto Ruffo, primer gobernador panista en Baja California destacó que con la experiencia de gobierno que tienen ellos podrán convocar a los mejores cuadros al interior del partido e incluso fueran para alcanzar cargos de elección popular.

"Los ex gobernadores sabemos de la gobernabilidad y lo que hoy pasa en el país es muy preocupante y entonces la representación de la nación que está en la Cámara de Diputados va a ser renovada y tienen que tener un rumbo institucional donde la constitución prevalezca”.

En ello coincidió Juan Manuel Oliva de Guanajuato, que propuso abrir las candidaturas del PAN a ciudadanos con amplio perfil.

"Luchar por la democracia no es tarea exclusiva de una persona, institución o grupo sino es tarea de todos los ciudadanos, deber de todos los hombres y mujeres de México y bajo este lema nos estamos reuniendo para sumar votos y votos y quiérenos la mayoría a López Obrador en la Cámara de Diputados”

Fernando Canales Clariond ex mandatario de Nuevo León confirmó esta propuesta de abrir al PAN a la sociedad para que como ocurrió hace más de 3 décadas se terminó con el monopolio del PRI en los gobiernos, hoy con Morena.

"De nueva cuenta estamos en esta situación, han cambiado los actores y las circunstancias, pero de nueva cuenta un partido hegemónico PR te de apoderarse del poder político en este país y no lo vamos a permitir”, sostuvo.

Entre tanto Marco Adame, exgobernador de Morelos dijo que a partir de esta plataforma seguirán sumando a otros personajes dentro del blanquiazul y de otros sectores de la sociedad.

"No podemos dejar de pensar en la elección porque el 2021 es una cita y una oportunidad para poder influir en el cambio, en el rumbo del país y generar el contrapeso necesario”.

Gerardo Priego Tapia resaltó al movimiento Unidos por México por la experiencia de gobierno que acumulan en tiempos en que se implementan erróneas políticas públicas por parte del gobierno de México.

"No hay ningún partido en México, ninguno, ni siquiera los de Morena que tienen cuatro años y ya están lleno de corruptelas que pueda presumir a 15 ex gobernadores que nunca han matado, han violado o han robado, eso es importante y el PAN tiene el orgullo de presentar a estos 15 ex gobernadores dispuestos a ayudar en el trabajo con las 43 mil organizaciones de la sociedad civil, comités municipales, estatales y el Comité Nacional”.

Completan la lista de ex gobernadores panistas en esta plataforma, Francisco Barrio, Carlos Medina Plascencia, Fernando Canales, Ignacio Loyola Vera, José Guadalupe Osuna Millán, Eugenio Elorduy, Patricio Patrón Laviada, Miguel Márquez Márquez, Alberto Cárdenas, Alejandro González Alcocer.

También los legisladores Josefina Vazquéz Mota, Xóchitl Galvez, Kenia Lopez y Juan Carlos Romero Hicks.

GOAN APOYA INVERSIÓN EMPRESARIAL ANTICRISIS

Los mandatarios estatales del PAN de nueve entidades agrupados en la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) respaldaron la inversión privada a efecto de rescatar la economía, que tiene una caída que supera los diez puntos porcentuales del Producto Interno Bruto.

Los gobernadores de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; Durango, José Rosas Aispuro; Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; Aguascalientes, Martín Orozco; Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez; Yucatán, Mauricio Vila Dosal; Chihuahua, Javier Corral; Querétaro, Francisco Domínguez; y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijeron que el respaldo de la IP es urgente.

Agregaron que la inversión privada es imprescindible para la recuperación económica; pero señalaron que la confianza y la certidumbre en las acciones del gobierno es un factor central para lograrlo.

A través de sus redes sociales, la GOAN destacó, por ejemplo, que no es buena señal el cambio de reglas del gobierno para los inversionistas privados en el sector energético, por lo que pidió regresar a las cláusulas establecidas previamente.

“Esta (la confianza) se genera con varios factores, pero uno es central: la confianza. El cambio de reglas para el sector energético no es buena señal.

