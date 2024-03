Exhibe AMLO resortera, piedras y balines; 'querían diálogo'

Agencia Reforma / Exhibió este martes una resortera que presuntamente fue utilizada por los normalistas de Ayotzinapa Agencia Reforma / Exhibió este martes una resortera que presuntamente fue utilizada por los normalistas de Ayotzinapa

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió este martes una resortera que presuntamente fue utilizada por los normalistas de Ayotzinapa que derrumbaron una puerta lateral de Palacio Nacional, durante una manifestación, el pasado 6 de marzo.

El Mandatario mostró también algunas piedras y hasta un balín que fueron localizados tras la irrupción, en la que se usó, como ariete, una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"¿Estos eran los que querían diálogo?", cuestionó el tabasqueño, mientras sostenía el artefacto.

"Yo conozco de esto, hay una que es muy peligrosa un balín", soltó mientras exhibía el proyectil.

"No vamos a caer en ninguna provocación, pero esto es lo que indica que tienen otros propósitos y no es el de las mujeres, es cuando lo de la puerta, los presuntos estudiantes, algunos, no todos, con capucha".

El día que los normalistas integraron ingresar a Palacio por los accesos ubicados en la Calle Moneda, varias ventanas resultaron dañadas, debido a que los manifestantes lanzaron piedras para romper los vidrios.