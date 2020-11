Exhibe exfuncionario de Pemex a Peña Nieto y su 'hermano incómodo'

Especial

Ciudad de México— Enrique Peña Nieto recomendó a Emilio Lozoya que otorgara contratos de Pemex a su hermano Arturo. El entonces director de Pemex opuso resistencia.

Froylán Gracia, coordinador ejecutivo de la Dirección de Pemex, dijo ante la FGR, que el propio Peña, su secretario particular Erwin Lino e incluso su secretario auxiliar, Jorge Corona, daban las instrucciones para favorecer al hermano del ex Presidente.

"Pude observar la presión y nepotismo a la que fue sometido Emilio Lozoya por Luis Videgaray y el presidente Enrique Peña Nieto; fue en los casos del hermano Arturo Peña Nieto y su cuñado de nombre Juan José Chimal", reveló Gracia.

Relató que a mediados de 2013 fueron atendidos pero las causas no prosperaron porque la asignación de contratos están sujetos a un gobierno corporativo.

Explicó que durante una gira por Londres, en julio de 2013, cuando estaba fuera de la empresa Glencore, "se me acercó un individuo quien me manifestó su nombre, el cual ya no recuerdo, pues nunca más volví a ver a esa persona, me comentó que querían un contrato de largo plazo de suministro de gasolinas con la empresa Pemex Internacional y que ese contrato era para beneficiar a Arturo Peña Nieto".

Gracia aseguró que esa insinuación no fue de su agrado y le reclamó a su interlocutor. "Le dije que por ningún motivo habría otro hermano incómodo en esta administración que afectara a Pemex o a Emilio Lozoya", respondió.

Al regresar a México, fuecitado por Lozoya, según narró, quien le dijo que Luis Videgaray le había llamado para reclamarle.

"¿Cómo era posible que se atreviera a llamar a Arturo Peña el hermano incómodo?", fue el reclamo.

El hombre de confianza de Lozoya consideró que ese hecho fue fatal en el futuro de su jefe.

"Este suceso causó que Videgaray aumentara su animadversión hacia Emilio Lozoya y un servidor, por no apoyar el coyotaje oficial", dijo ante la FGR.