Exhibe Layda Sansores 48 propiedades del 'clan' Monreal

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, aseguró que integrantes de la familia Monreal, entre ellos el senador Ricardo Monreal, acumulan un total de 48 propiedades entre casas y ranchos, algunas de ellas no transparentadas en declaraciones públicas.

En el programa 'Martes del Jaguar', y en medio del enfrentamiento contra el senador morenista, Sansores tachó de hipócritas, cínicos y farsantes a los integrantes de esta familia originaria de Zacatecas.

"Quisiera que me dijera Monreal cuántas propiedades tiene. Entonces Ricardito que es tan modestito, pero son unos grandísimos hipócritas, cínicos, farsantes, mira 48 propiedades ahí solito, pero tiene sólo un ranchito de mil 801 hectáreas (le aclaran durante el programa que las 48 propiedades son de la familia)... ahí metiéndole a toda la familia", expresó.

Criticó que David Monreal, hermano de Ricardo Monreal y actual Mandatario morenista de la entidad, tiene un rancho de 783 hectáreas que es más grande que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

"Su hermano David tiene sólo un rancho, pobrecito David, el que es hoy Gobernador, de 783 hectáreas, ¿saben a qué equivale? Exactamente a todo lo que es el Aeropuerto de la CDMX, haz de cuenta que tiene su propio Aeropuerto con todas las terminales actuales, con todas las propiedades adquiridas por el Aeropuerto; el Aeropuerto tiene 746 hectáreas y David Monreal tiene 783. Todavía le sobran para hacer todas las casitas, las que me puso a mí, son las que son de él, las del Infonavit, que ya no se engañe", expresó.

En la acusación, la Mandataria morenista afirmó que nueve propiedades pertenecen a María de Jesús Pérez Guardado, esposa de Ricardo Monreal, y 53 a sus hijas María de Jesús Monreal Pérez y Edna Catalina Monreal Pérez.

Asimismo, también se mencionan a algunos de los hermanos del senador, quienes son Cándido Monreal, Rodolfo Monreal, Eulogio Monreal, Saúl Monreal (Alcalde de Fresnillo), Susana Monreal y Leticia Monreal.

Minutos antes, Sansores también arremetió contra el senador Ricardo Monreal, quien la denunció por espionaje en el fuero federal, y contra y el Alcalde Saúl Monreal, quien la denunció en el fuero común al acusarla de burlarse de 'La Marcha de Zacatecas', un símbolo de la entidad.

"Para que todo eso dé lugar, tendrían que ellos demostrar que yo interferí comunicaciones, que yo espié; haz una plana Monreal, una plana: "Layda no espió, Layda no espió". Creo que ya es hora, lo hemos dicho de mil maneras: si uno hubiera espiado te quedas callado o ves qué haces. Nosotros no espiamos, nos dejaron este documento", dijo.

Desde finales de octubre pasado, la Gobernadora Layda Sansores inició la exhibición de audios del senador Ricardo Monreal en donde lo señala de tener una relación política-electoral con el priista, Alejandro Moreno, "Alito".

'Claudia, frena tu jauría', responde Monreal

En respuesta, el senador Ricardo Monreal anunció que pedirá la declaratoria de procedencia para quitarle el fuero a la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por presuntamente realizar varios delitos.

"Layda Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad", publicó.

"Claudia, frena tu jauría; no más división", añadió.