Exhibe prueba Pisa a México por rezago educativo

CDMX.- La falta de apoyo a los estudiantes para recuperar el nivel escolar tras la pandemia y la indisciplina para el aprendizaje, particularmente en Matemáticas, incidieron en el retroceso educativo del País.

En el reporte general sobre PISA 2022, aplicado a alumnos de 15 años de los países de la OCDE, los resultados de los estudiantes mexicanos en Matemáticas y Ciencias fueron inferiores en comparación con 2018 y aproximadamente los mismos en Lectura.

La situación fue agravada durante el cierre de las escuelas por la pandemia de Covid-19, como en el resto del mundo, pero en el caso mexicano se considera que los estudiantes de secundaria recibieron poco apoyo para adecuarse al aprendizaje remoto, revelan los resultados del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), presentados ayer.

En Ciencia retrocedió de 419 a 410, y en Matemáticas cayó de 409 a 395. En Lectura los puntajes promedio bajaron de 420 a 415, cuando un promedio aceptable son 500 puntos.

La puntuación de los estudiantes mexicanos evaluados se encuentra por debajo del promedio de la OCDE en las tres áreas de conocimiento, pero por encima de las de los brasileños y colombianos.

El reporte sobre México señala que el 36 por ciento de los estudiantes evaluados tuvo problemas al menos una vez a la semana para comprender las tareas escolares y el 28 por ciento para encontrar a alguien que pudiera ayudarlos con ellas.

"El apoyo al bienestar de los estudiantes a menudo fue limitado cuando sus escuelas estuvieron cerradas. En México, el 46 por ciento de los estudiantes recibió apoyo diario a través de clases virtuales en vivo en un programa de comunicación por video", señala la nota.

"Algunos estudiantes aprenden Matemáticas en un clima de disciplina que no es favorable para el aprendizaje", señaló la OCDE. En 2022, alrededor del 15 por ciento de los estudiantes en México informó que no puede trabajar bien en la mayoría o en todas las clases, el 21 que no escucha lo que dice el profesor y el 25 que se distrae usando dispositivos digitales.

El reporte destaca que en México el 62 por ciento de los estudiantes de secundaria evaluados informó que el edificio de su escuela estuvo cerrado más de tres meses debido a la pandemia.

En promedio, en los países de la OCDE el 51 por ciento de los estudiantes experimentó cierres de escuelas igualmente prolongados.

Y CNTE se rebela

En demanda de un aumento salarial y de más plazas de base, maestros de la CNTE dieron ayer "portazo" en la sede central de la SEP en la CDMX, para exigir diálogo con la Secretaria Leticia Ramírez.

Marcharon desde el Monumento a la Revolución hasta el Centro Histórico.

El descenso es menor, dice SEP

La SEP cuestionó la prueba Pisa y dijo que se tuvo un descenso menor.

"La evaluación muestra que México presentó un descenso menor en Matemáticas y Lectura que el promedio de los países que integran la OCDE", señaló anoche en un comunicado.

"Las pruebas internacionales estandarizadas no consideran las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente, así como los procesos situados de la enseñanza y los aprendizajes en las aulas de los distintos países", agregó.

La SEP reconoce que se aplicó en una etapa de pandemia y destacó que todos los países enfrentaron de manera diferenciada.

Alerta alto rezago en matemáticas

Los resultados obtenidos por estudiantes mexicanos en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) muestran "focos rojos" en el área de matemáticas, materia en la que hubo un retroceso de dos décadas en el aprendizaje, alertó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

"A México le fue muy mal, eso por supuesto no fue sorpresa, creo que es la parte triste. No necesariamente es la alarma de decir 'estamos peor que en 2018', simplemente es decir: 'oigan, aquí hay un foco rojo, pero rojo fosfo', de decir 'cayó en un punto en el que no estábamos ya bien'", consideró Fernanda Domínguez, coordinadora de Educación del Imco.

Los resultados correspondientes a 2022 de la prueba PISA, aplicada a estudiantes de 15 años, muestran que dos de cada tres alumnos en México no alcanzan el nivel básico de aprendizaje en matemáticas, área en la que el País retrocedió a niveles similares a los de 2003, mientras que sólo dos de cada mil obtuvieron resultados sobresalientes.

México experimentó la peor caída en sus resultados desde que inició su participación en PISA, en 2000.

Las tres habilidades evaluadas disminuyeron en comparación con las últimas cuatro ediciones.

Al cotejarlas con la de 2018, el puntaje de México en matemáticas decreció 14 puntos, 9 en ciencia y 5 en comprensión lectora.

Estos resultados ubican a México en una situación educativa similar a la que vivió en 2006, pero en el caso de matemáticas los resultados se acercan a los de 2003.

Domínguez indicó que, además de la pandemia por Covid-19, en estos resultados influyeron las malas políticas educativas.

Criticó en el nuevo plan de estudios impulsado por la 4T, que resta contenidos de matemáticas, y cuestionó que en los últimos 20 años haya habido cuatro diferentes programas educativos.

"Con tanto cambio estamos poniendo en riesgo la educación. ¿Qué hemos hecho estos 20 años para la educación? Me atrevería a decir muy poco", sostuvo la especialista.

"¿Qué es lo que va a pasar con los mexicanos? Son resultados poco alentadores y pintan un panorama bastante trágico, me atrevería a decir yo. Estamos en una crisis educativa".

La coordinadora de Educación del Imco recordó que debido al desdén del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, esta es la primera evaluación estandarizada del rendimiento de los estudiantes desde 2019, lo que evita tener resultados actualizados y refirió que pruebas como las de Mejoredu mostraron tener diversos errores.

"Estamos diseñando política educativa con palos de ciego, sin evidencia, y apenas esto es, pues apenas como meter el dedo gordo en el agua para ver si está calientita", advirtió.

La situación empeora por género, de acuerdo con los resultados de PISA, puesto que el 62 por ciento de los estudiantes hombres no alcanza el nivel básico de competencia matemática, mientras que el 69 por ciento de las niñas es calificado como de bajo rendimiento.

Mientras que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se acercan cada vez más a cerrar la brecha, México se encuentra dentro de las siete naciones donde hay menos de ocho niñas por cada 10 niños que superan el nivel mínimo de competencia en matemáticas.

Ve OCDE desatención en pandemia

Durante el cierre de las escuelas por la pandemia de Covid-19, los estudiantes de secundaria en México recibieron apoyo insuficiente para adecuarse al aprendizaje remoto, revelaron los resultados de la prueba PISA 2022 de la OCDE.

En una nota sobre el País, el organismo indicó ayer que el 62 por ciento de los estudiantes de secundaria evaluados en México informó que el edificio de su escuela estuvo cerrado durante más de tres meses debido a la pandemia.

En promedio, el 51 por ciento de los alumnos experimentó cierres de escuelas prolongados en las naciones de la OCDE.

La nota señaló que el 36 por ciento de los evaluados en México tuvo problemas al menos una vez a la semana para comprender las tareas escolares y el 28 por ciento para encontrar a alguien que pudiera ayudarlos a realizarlas.

Los promedios de la OCDE fueron de 34 y 24 por ciento, respectivamente.

"El apoyo al bienestar de los estudiantes a menudo fue limitado cuando sus escuelas estuvieron cerradas. En México, el 46 por ciento de los estudiantes recibió apoyo diario a través de clases virtuales en vivo en un programa de comunicación por video", estableció la nota.

"A sólo el 20 por ciento de los estudiantes alguien de la escuela les preguntó diariamente cómo se sentía".

Muchos alumnos de los países evaluados, destacó, se sienten seguros de usar la tecnología digital para aprender a distancia si los edificios escolares tuvieran que cerrar nuevamente en el futuro, pero menos se sienten seguros de asumir la responsabilidad por su propio aprendizaje.

"Alrededor del 77 por ciento de los estudiantes en México se siente seguro o muy seguro al usar un programa de comunicación por video y el 72 por ciento de los estudiantes se siente seguro o muy seguro al motivarse a sí mismos para hacer el trabajo escolar", apuntó.

En su reporte general sobre los resultados de PISA 2022, la OCDE indicó que algunos sistemas educativos se las arreglaron mejor que otros durante y después del cierre por la pandemia.