Exhibe SRE que senadores turistas no tenían acreditación

CDMX.- El senador Raúl Paz Alonso y las senadoras Geovanna Bañuelos y Sasil de León, quienes viajaron a Egipto con viáticos pagados con el dinero de los mexicanos, fueron notificados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que no estaban acreditados para participar en la COP27, un mes antes de que iniciara el encuentro, del 6 al 18 de noviembre.

Aún así, las legisladoras de PT y PES, y el legislador de Morena, tramitaron boleto de avión y viáticos por casi 160 mil pesos cada uno, con cargo al Senado, para luego no presentarse en la sede de los trabajos de la cumbre en Egipto.

Senadores como Juan Zepeda y Emilio Álvarez Icaza criticaron a sus compañeros y exigieron que devuelvan los viáticos, al no haber participado en la COP, y llamaron a la Contraloría Interna y a la Auditoría Superior de la Federación, a revisar que se reintegre el dinero y los recursos del boleto de avión.

"Exhorto a mis compañeros senadores a que den una explicación convincente y que demuestren que cumplieron con su objetivo y que los recursos públicos fueron bien aplicados", planteó el senador Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano.

"Por decencia, deberían devolver los viáticos. Todos los senadores que salen, deben, a su regreso, presentar su informe de actividades. Habría que ver que esas bitácoras o informes, cumplen con los objetivos planeados cuando se planteó que ellos representaran al Senado", abundó el presidente de la Comisión Anticorrupción.

En el mismo tono, el coordinador del Grupo plural, Emilio Álvarez Icaza, reprobó la práctica del "turismo legislativo" y apremió a sus compañeros a devolver los viáticos con que viajaron.

"Estas son de las prácticas que indignan a la gente, que son del tipo de prácticas que tendrían que eliminarse y son de las cosas que ofenden, porque, cuando se va con el pretexto de una cumbre y no se atiende a la cumbre y no se visita la cumbre, en realidad es de estas cosas que la gente llama turismo legislativo", objetó.

En una réplica enviada a REFORMA, las senadoras Bañuelos y De León, así como Paz Alonso, culparon a la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta de no acreditarlos.

"Es importante aclarar que nunca fuimos notificados por la Junta de Coordinación Política de que no fuimos debidamente acreditados para este evento.

De ser así, dicho órgano directivo no hubiera autorizado los trámites y recursos correspondientes para nuestra participación en esta delegación internacional", argumentaron.

Sin embargo, de acuerdo con oficios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los legisladores estaban enterados de que no iban a poder contar con la acreditación necesaria para entrar a la cumbre.

'Tengo muy buena opinión de ellos'

Por otro lado, el senador morenista Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, se dijo "sorprendido" que no participaron en los trabajos de la cumbre climática en razón de que carecían de la debida acreditación.

"Leí el reportaje y me sorprendió, porque tengo muy buena opinión de ellas, de la senadora Geovanna Bañuelos, de la senadora Sasil (de León) y del senador (Raúl) Paz. En su bitácora siempe han actuado con responsabilidad. No es la única reunión internacional a la que acuden", planteó en entrevista telefónica.

El también coordinador de la bancada morenista aseguró que siempre ha recibido "informes puntuales de que actúan con prestancia y sobriedad en todas sus representaciones internacionales, en todas las actividades de diplomacia parlamentaria".

"No sé si sea exacto lo que se dio a conocer, pero en principio, siempre he avalado su conducta y son de los mejores legisladores: nunca fallan a las sesiones, nunca fallan a sus comisiones, nunca fallan al pleno, nunca fallan en el debate. Por eso no deja de extrañarme, pero yo espero que todo se aclare", puntualizó.