Exhiben a exfuncionario de Javier Duarte amenazando de muerte a empleados

Édgar Spinoso Carrera, exoficial de la Secretaría de Educación de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, fue exhibido en la plataforma del pajarito azul amenazando de muerte a empleados del gobierno local encabezado de Vega de Alatorre y Martínez de la Torre.

En la visita de los funcionarios municipales a la zona donde se localizan los ranchos que son propiedad de la familia Spinoso, que fueron embargados en 2017, con la intención de realizar las obras de la autopista Cardel-Poza Rica surgió la furia del exdiputado y quedó asentado en un video donde se le muestra gritando, agrediendo y amenazando a los empleados.

“Salte ahora y vienes mañana cabrón, es una porquería lo que me estás haciendo, te amparas hijo de puta porque te voy a partir la madre, esos no son huevos, salte cabrón. Yo te voy a partir tu puta madre, sé dónde vives, sé dónde está tu puta familia y te la voy a matar hijo de la chingada así me traigas a quien me traigas”.

La familia Spinoso está presuntamente relacionada con actos de desviación de recursos públicos promovidos a lo largo de la administración de Duarte; por este motivo y a modo de represalia, algunas propiedades le fueron embargadas.

El funcionario militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) insultó al representante legal de la empresa Mota Engel, encargada del proyecto de la carretera.

Éric Cisneros Burgos, secretario de gobierno de Veracruz, señaló que ya hay dos denuncias en proceso contra Spinoso con motivo de las amenazas de agresiones físicas y muerte; agregó que si estas personas eran privilegiadas, se acabó.

El incidente sucedió el viernes pasado en el predio Venecia, para el cual hay un decreto de expropiación desde febrero de 2018; en 2017, la Gaceta Oficial del Estado divulgó el acuerdo de expropiación de varios ranchos bajo el argumento de ‘causas de utilidad pública’.

Para que este acuerdo pudiera lograrse, se involucró la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuya participación se atribuye a la construcción del tramo carretero Laguna Verde-Gutiérrez Zamora de la autopista federal Cardel-Poza Rica.

El terreno en cuestión pertenece al municipio de Vega de Alatorre, y cuenta con una extensión de 67 mil 730.54 metros cuadrados, el cual pertenece al hermano del priista, César Spinoso Carrera.

La familia Spinoso intentó promover diversos amparos, sin embargo nunca procedieron a su favor; en este sentido, con los proyectos a comenzar, el exfuncionario tendrá que ceder su terreno.





