Exhiben a maestro de la UV por desdeñar violación

Xalapa, México.- El maestro de Psicología de la Universidad Veracruzana (UV), Raúl Carvallo Castillo, fue exhibido por sus alumnos de Xalapa por hacer comentarios durante su clase para minimizar denuncias tardías por abuso sexual.

En un video que circuló en redes sociales, el docente cuestiona que una persona que sufrió abuso sexual no supere el trauma con el paso de los años, lo que generó críticas en torno a sus dichos.

"'Ese señor me violó hace 20 años' ¡Carajo! Ya olvídalo, déjalo pasar, madura, lo debiste haber dicho en su momento, madura, porque si estás viviendo todavía con ese resentimiento estás jodida mujer, o estás jodido hombre, si te violaron a ti, estás mal tú, el otro ya ni se acordaba", dijo en una clase virtual.

La denuncia fue hecha a través de la página de Instagram Tendedero Xalapa, en la cual son colocadas fotografías de agresores y testimonios víctimas que sufrieron algún tipo de abuso.

"Y la UV lo hizo de nuevo, maestros misóginos, agresores, Raúl Carvallo, docente con matrícula activa en la Universidad Veracruzana. 'Debiste decirlo en su momento', no, alza la voz cuando estés lista. El discurso misógino no necesita más explicaciones, difundan el video", dice la publicación.

Al finalizar, se muestran algunos comentarios hechos por víctimas de este docente en los que se narran algunas de las presuntas agresiones que ha llevado a cabo.

"Se sabe que es un peligro, todo el mundo sabe que se casó con una ex alumna a la que después golpeaba y la facultad no hizo nada", se lee en uno de los comentarios.

"Él intentó violarme cuando tenía 17 años y estaba en la Faculta de Psicología, corrí con mi secretaria académica y me dijo 'aquí entre nos, tráeme a tu mami y yo le calmo los ánimos, no vas a poder contra él", se leyó en otro testimonio.

"Confirmo, este maestro es un acosador de lo peor, es un asco", expresó un ex alumno.

Los otros señalados

Los comentarios de Carvallo Castillo no son los primeros en ser exhibidos por alumnos de la institución por ser discursos de odio, otro caso ocurrió en enero pasado.

En aquella ocasión, la licenciada en Derecho y catedrática a nivel licenciatura y maestría, Gloria Saavedra López, criticó el tema del aborto.

"Dios mío, que está pasando aquí, se decide no tener hijos en el motel o cuando se van a acostar con alguien, en ese momento dicen no quiero tener hijos y me cuido y ustedes lo verán en unos años, esto las consecuencias que va a traer, de tantas muertes que van a ver ustedes".

Otro docente exhibido en agosto de 2021 fue Mauricio Pavón, quien era profesor en la facultad de Contaduría, quien también se lanzó en contra del aborto y de la comunidad LGBTTTI+.

"¿Pa' qué carajo te embarazaste?, ¿pa' qué anduviste abriendo las piernas?, Te hubieras tomado tus pastillitas si querías andar en esas barbaridades", expresó.

"Estoy totalmente en desacuerdo con esas marranadas; son unas cochinadas, porquerías, punto ¿Sale? Así de simple. Porque si empiezan nuevamente a leer, como les dije, el libro de libros, dice en la biblia, está prohibido; ¡ay de aquel que se echa, se junta hombre con hombre! O sea, también va para mujer con mujer. Son temas complicados que no voy a profundizar, porque ustedes dirán, es que es discriminación".

Este último, sin saber que era grabado, fue exhibido incluso en medios nacionales.