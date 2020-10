Exhiben afición de hijo de Napo por armas

Reforma

Ciudad de México.- Napoleón Gómez Casso, hijo del senador y líder minero Napoleón Gómez Urrutia, tiene la afición de almacenar y viajar en avión con armas, de acuerdo con una investigación del portal Latinus de Carlos Loret de Mola,

"El senador Napoleón Gómez Urrutia, conocido como Napito y su familia, tiene un grueso expediente. Hoy revelamos cómo su hijo, Napoleón Gómez Casso, confiesa almacenar armas, incluyendo armamento no registrado y transportarlo en avión", dijo el periodista en su introducción, quien recordó que esta persona tiene una colección de al menos 30 vehículos de lujo y motocicletas.

En el reportaje aparecen imágenes del hijo del senador desenfundando un arma y haciendo tiros en figuras a distancia.

De acuerdo con la investigación, Gómez Casso buscó un consejo en la página de Facebook Usuarios CZ (iniciales de una marca de armas) en México, de la que es miembro, para burlar la ley porque, explicó, tiene más armas de las permitidas.

Como parte de una conversación grupal preguntó qué podría hacer para registrar una arma más a su nombre porque ya se encontraba en el límite y todavía tiene cinco mas sin registrar.

"Se ven las intenciones claras de cada vez meter más restricciones hasta que decomisen las armas legales. Sobre mi cuerpo muerto me quitarán las armas", se lee en la publicación, de acuerdo con Latinus.

Asimismo, exhibió cómo un usuario de esa página de Facebook pregunta si puede viajar en avión con cargadores de armas, a lo que el hijo del líder minero hizo una confesión.

"Yo pregunté en Aeroméxico y me dijeron que no son Arpel. Me he traído fácil unas cuatro veces cargadores sin declararlos sin problema", le respondió Gómez Casso.