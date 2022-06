Exhiben audio de Alito sobre pagos a directivo de Televisa

Layda Sansores, Gobernadora de Campeche, dio a conocer una nueva grabación en la que se revela cómo Alejandro Moreno habría hecho pagos en efectivo a un directivo de Televisa, a fin de que no fueran contabilizados como gasto de campaña de los diputados federales en las elecciones del año pasado.

Sin que se precisaran fechas, se entiende que el dirigente del PRI aborda con dos colaboradores cómo será el pago de 5 millones de pesos a Televisa, previo acuerdo con Michel Bauer, directivo de la empresa.

Hugo, uno de los operadores financieros que manejan los montos millonarios en el PRI, explica a Alejandro Moreno que ya hizo un pago de 2.5 millones de pesos en efectivo a la empresa.

El presidente del PRI cuestiona cómo se hará el resto del pago, dado que Bauer no quería que se hicieran pagos en "cash".

"Es lo mejor que podemos hacer. Lo que pasa es que es un dinero de campaña y no dejamos rastro si pago en efectivo. No sabía que no lo podía hacer ¿Hice mal?", señala el funcionario administrativo.

El dirigente del PRI responde que está bien, que ya se hizo la operación en efectivo, y que pensaba que se le podía facturar a Televisa como gasto en medios.

Sin embargo, el asistente le precisa a Moreno que la operación de factura deja "un rastro" y aumenta el gasto de campaña de los candidatos a diputados.

"Vamos a cargar 700 mil pesos de TV Notas para la campaña y luego le iba a pagar otra cosa, otro concepto que le voy a cargar a los candidatos, y se van a volver locos, porque es sobre dinero de la campaña, entonces es mejor pagárselo por fuera", precisó el colaborador de nombre Hugo.

El presidente del PRI insiste en que no fuera gasto de candidatos, sino de medios de comunicación, del área encargada por la ahora diputada Paloma Sánchez.

Nuevamente, Hugo reitera que de todos modos el dinero se tiene que cargar a gasto de campaña de los candidatos, a fin de poder comprobar el destino del recurso.

Le recuerda al dirigente priista que es menor el gasto ordinario y que el partido solo tiene 250 millones de pesos para campaña.

"Usted sabe cómo estamos en el ordinario, madreados", remarca Hugo.

Alejandro Moreno reitera que a Bauer se le tenía que pagar con transferencia y tener la factura.

"Si se complica mucho, jefe, yo veo otra forma...", responde Hugo.

"No, no quiero problemas. A ver, entonces déjame veo esos 2.5", comenta Alito Moreno de cómo resolverá el tema del efectivo con Bauer.

En la conversación grabada, el presidente del PRI también da instrucciones de cómo se le deben dar 4 millones de pesos a la campaña de Campeche, otros 700 mil pesos a una candidata a presidenta municipal y un millón de pesos a otro candidato de Colima.

La Gobernadora Sansores expresó que tales operaciones son "clases de lavado", "cínicas".

"Qué chulada. Explica muy bien cómo (Alito) se burla de Lorenzo Córdova, por eso quería yo que viera este programa (el consejero), porque aunque una gana la Gubernatura, cómo impacta en diputados que no debieron haber llegado, porque utilizó dinero de campaña extraordinario que rebasa los gastos de campaña", expuso Sansores en el programa "Martes del Jaguar".

Acusó que los diputados del PRI son producto del fraude y dinero mal habido, ilícito, porque no se sabe de dónde proviene.

"De que sirve que pongan reglas, si nadie las vigila", acusó.

Pidió que en el INE se haga un esfuerzo por vigilar el gasto y aplicar sanciones.

"Da mucho coraje, siento indignación, qué bueno que se puede evidenciar esto, no podía guardarlo en secreto el material, el INE parece que está ciego es evidente que, con mirar, se ve que fluye el dinero, y resulta siempre que la que más gastó fui yo", se quejó la Gobernadora.

Manifestó que espera una respuesta del INE, porque ya presentó una demanda y siguen las investigaciones de la Fiscalía General de la República.

Advirtió que Moreno Cárdenas declaró bienes por 12 millones de pesos, pero ella calcula que tiene al menos 500 millones de pesos en propiedades en la entidad.

"Tiene que haber sanción y no vamos a bajar las manos, es una responsabilidad", afirmó.