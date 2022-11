Exhiben en mañanera 'moches' de Marina

CDMX.- La Secretaría de Marina (Semar) realizó pagos y ofreció recursos adicionales al youtuber Raúl Hernández, por realizar reportajes sobre las escuelas náuticas mercantes y elaborar un texto sobre el conflicto de la empresa Oceanografía.

Así fue revelado ayer, durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que el propio Hernández, titular del sitio El Barlovento, ofreció detalles sobre el financiamiento que recibió, por instrucciones del Secretario de Marina, Rafael Ojeda.

"El señor Secretario de Marina, respecto a los problemas que había en las escuelas náuticas mercantes, me dijo que le interesaba que ahondara en los problemas que había para hacer reportajes, que incluso tenía yo la colaboración, el pago de los viajes a esas escuelas. Así se hizo con Mazatlán y con Veracruz, perdón, Tampico, pero el Covid me invadió y ya no pude seguir", dijo.

"En ese acuerdo también el Secretario de Marina, el señor Almirante Secretario de Marina, Rafael Ojeda me ofreció pagarme el reportaje que yo pudiera hacer respecto a Oceanografía, un gran problema, que yo tengo una cantidad enorme de documentos que ya fueron entregados al señor, a don Jesús Ramírez, algo así como unos 6 mil documentos de todo el problema".

Frente al Mandatario federal, el youtuber dijo que, aún cuando había aceptado que la Semar pagara algunos viajes, rechazó la oferta de más dinero realizada por el Almirante.

Sin embargo, reconoció que, a cambio, pidió que la Marina contratara banners de publicidad en su sitio oficial, con cargo al erario.

En agosto se dio a conocer que políticos y empresarios y representantes de medios han ofrecido pagos por realizar preguntas en las conferencias del Presidente.

La youtuber, empleada de Canal Once y directora del portal The México News, Meme Yamel, reveló que recibió una propuesta para plantear un tema al Mandatario federal, a cambio de recibir 20 mil pesos.