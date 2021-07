Exhiben y luego borran imagen de Zaldívar en NY

Fernando Belaunzarán subió fotos del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, con su esposa en Nueva York, pero después las bajó de su cuenta de Twitter.

En una primera publicación subió cuatro imágenes con el siguiente tuit: "Zaldívar vacacionando en Nueva York. No tiene nada de malo, se hubiera llevado a Bartlett".

Las fotografías desataron críticas y burlas en redes sociales, por lo que el ex dirigente perredista se disculpó.

"Como dije, no tiene nada de malo que @ArturoZaldivarL vacacione en NY. Tampoco que los ciudadanos sepan dónde vacaciona el presidente de la @SCJN; por eso compartí las fotos. Pero leo ofensas personales contra él y su esposa, lo cual me apena. Por eso borro tuit y me disculpo", posteó.

En entrevista, Belaunzarán dijo que el Ministro mostraba "un poco la doble moral de los que hacen culto a la austeridad".

Recordó que Zaldívar es beneficiario de la reforma judicial, que le permitirá prolongar dos años su gestión al frente de la Corte y del Consejo de la Judicatura.

"Es el consentido del Presidente. Ahí están las fotos y que cada quien saque sus conclusiones, lo que está mal es que haya burlas", señaló.

Mencionó que una amiga que se encuentra en esa ciudad fue quien le proporcionó las fotografías, luego de identificar a Zaldívar cerca del Radio City Música Hall.

Señaló que hay simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación que critican ese tipo de viajes y que ahora podrán opinar sobre el Ministro en Nueva York.

"Por eso hay doble moral, se critica a unos y no a otros, pero no veo problema en que el Ministro se vaya de vacaciones", declaró.