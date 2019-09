Exhorta Senado a Mireles a renunciar

Ciudad de México.- El Senado de la República exhortó a José Manuel Mireles, subdelegado del ISSSTE en Michoacán, que presente su renuncia por su lenguaje sexista , discriminatorio y violento.

"El Senado de la República exhorta que presente la renuncia a su cargo en razón de las expresiones machistas, misóginas y violentas pronunciadas contra las mujeres derechohabientes del Instituto y todas las mujeres del País", señala el acuerdo aprobado.

El documento apremia, además, al director del ISSSTE, José Antonio Ramírez, a que realice las acciones pertinentes y legales para garantizar el aprecio a la dignidad y los derechos humanos de todas y todos los derechohabientes y ciudadanos que acudan al Instituto.

En el seno de la Comisión de Igualdad se había exigido la renuncia del funcionario, pero en el Pleno se abordó el caso después de que la panista Josefina Vázquez Mota exigiera su destitución inmediata.

Mireles se ha tenido que disculpar dos veces por referirse a las mujeres como "nalguita" y "piruja".

"Hubo otro más, se creyó más inteligente, me amenazó con llevarme 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base porque había conocido a una nalguita nueva", declaró la segunda vez rodeado de personal médico.

Antes, se refirió como "pirujas" a las concubinas de derechohabientes que solicitan el servicio de salud.

"Y aparte de atender a este señor, tenemos que atender a toda su familia. Y tenemos que atender a la primer... yo les digo de otra manera (porque) soy tierracalenteño, hay que atender a la primer piruja, a la segunda piruja, a la tercera, a la cuarta y hasta a la quinta", expresó.Analiza ISSSTE sancionesEl ISSSTE analiza las sanciones que podría recibir José Manuel Mireles, sostuvo Ramiro López Elizalde, director normativo en salud.

En entrevista, explicó que desde el Insituto se le hizo llegar, primero, una amonestación verbal al ex líder de autodefensas y después una escrita.

Posteriormente, el caso fue turnado al Comité de Bioética, quien se encargará de analizarlo y determinar la sanción correspondiente, detalló el médico.

"Le mandé un documento para cubrir la parte administrativa, legal, formal del Instituto y también lo turné al Comité de Bioética", indicó.

"Entonces, se analiza el caso y ellos determinan si hay una sanción, de qué tipo, qué tan severa o de qué naturaleza puede ser. Si nada más es una suspensión temporal o una suspensión definitiva".