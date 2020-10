Exhortan a senadores a no aprobar la extinción de 109 fideicomisos

Reforma / Cámara de Senadores

Ciudad de México— Bajo la consigna #MásCienciaMenosObediencia, miembros de asociaciones, sociedades, redes y academias científicas exigen a senadores votar en contra de la extinción de 109 fideicomisos, 91 de ellos correspondientes al sistema de fondos para la investigación operados desde Conacyt.

Esto a un día de que pueda subir al Pleno del Senado el dictamen aprobado el pasado 7 de octubre en la Cámara de Diputados, a pesar de las movilizaciones y argumentos en contra por parte del gremio científico.

"Exigimos a nuestros representantes en el Senado de la República, y en particular a nuestra colega María Celeste Sánchez Sugia, primera investigadora en ocupar la más alta tribuna, a que voten en contra de la iniciativa de modificación de la Ley de Ciencia y Tecnología, ante la abundante y decisiva evidencia del daño que tal decisión infringirá al aís", expresó este lunes la presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos, Brenda Valderrama, en una multitudinaria conferencia virtual.

La también investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM señaló que la semana pasada tuvo lugar una concentración en el Senado, en la que un centenar de investigadores y estudiantes de posgrado lograron ser recibidos por los líderes de las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes los escucharon y expresaron públicamente su rechazo a la iniciativa.

"Aún con este apoyo, se necesitan todavía 15 votos para evitar la desaparición de los fondos para investigación", precisó Valderrama.

"Demandamos a los senadores y senadoras que no se han expresado en contra del dictamen a que lo hagan".

En redes sociales, la campaña #MásCienciaMenosObediencia circula imágenes de legisladores de Morena como Nestora Salgado, Susana Harp, Jesusa Rodríguez, Martí Batres o Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, junto con la leyenda "Se busca Senador (o Senadora) con amor a la patria y visión a futuro para que vote en contra de la extinción de los fideicomisos de ciencia".

Asimismo, investigadores y académicos han enviado 127 cartas personalizadas a senadores, sin hasta el momento haber recibido respuesta alguna, comentaron en la conferencia figuras como el físico Luis Mochan, la matemática Luz de Teresa de Oteyza o la historiadora Ana María Serna.

Durante la rueda de prensa en línea se enfatizó que la pérdida de los fideicomisos de ciencia, de los que no existe una sola denuncia penal por corrupción, significará un regreso a una situación superada desde hace 18 años, con una concentración desproporcionada de recursos en unos pocos investigadores, y temáticas susceptibles de apoyo decididas desde un escritorio y no desde cuerpos colegiados de especialistas.

Y si bien es preocupante esta centralización, al pasar de un sistema distribuido en diferentes instituciones a uno, en el cual se opera todo desde dentro del Gobierno, a los científicos les inquieta la falta de un proceso legislativo que pueda calificarse como escrupuloso.

"En realidad más bien está pasando lo contrario. Ante un proceso legislativo, tiene que oírse la voz de los interesados, de los directamente afectados por las medidas", sostuvo David Romero Camarena, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, quien participó en junio pasado en una de las sesiones de Parlamento Abierto en San Lázaro, donde directores de Centros Públicos de Investigación expusieron la transparencia, utilidad y necesidad de los fideicomisos.

"(Entonces se) concluyó lo que era lógico concluir en base a la razón. (Pero) se requirió un manazo presidencial para cambiar y olvidar la razón, y eso es lo que me preocupa. Una sociedad democrática no puede permitir, no debe permitir que un poder se entrometa en el proceder de otro", subrayó Romero Camarena.

"Esperamos ver a un parlamento independiente. No más la obediencia ciega del pasado en busca de quedar bien con el Presidente, que tanto nos hizo daño. Esperamos una discusión crítica de los políticos, especialmente del partido mayoritario", apuntó, por su parte, el presidente de la Sociedad Mexicana de Física, Tonatiuh Matos.

Los miembros del gremio científico alistan una nueva movilización afuera del Senado para este martes a las 9:00 horas. "Puede ser la oportunidad de que se reviertan estos daños o, peor, de que se profundicen", concluyó Valderrama.

...Y se unen científicos del mundo a reclamo

El rechazo en contra de la extinción de los fideicomisos de ciencia en México ha encontrado eco en algunas de las más prestigiosas universidades del mundo: Harvard, Oxford, Yale, Cambridge, Stanford y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

Más de 700 científicos pertenecientes a éstas y otras instituciones internacionales firmaron una carta en apoyo a sus colegas mexicanos, asegurando el duro golpe que dicha medida representa para la ciencia y tecnología nacional, y pidiendo a legisladores reconsiderar su apoyo al proyecto.

"(Los fideicomisos) dan soporte económico a proyectos de investigación multianuales, y son pilar fundamental para el mantenimiento de infraestructura, equipo y tecnologías de la información de instituciones académicas de excelencia a nivel mundial", se lee en el documento.

Los científicos firmantes recordaron que estos fondos están constituidos, en su mayoría, de recursos que provienen de organismos privados, internacionales y multinacionales para fondear proyectos de investigación, no sólo de fondos gubernamentales, que son los que se centralizarían de pasar la iniciativa.

"Si se suprimen los fideicomisos, se cerrarán las puertas a nuevas aportaciones económicas de este origen para apoyar investigaciones futuras en los centros públicos de investigación. Nos preocupa que se limitará considerablemente la colaboración con los colegas mexicanos", clamaron los científicos internacionales.