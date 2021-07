Exige AMLO a Gabinete evitar sectarismos

Especial

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió este viernes a los integrantes del Gabinete social poner fin a los sectarismos y trabajar de manera conjunta para mejorar la ejecución de los programas sociales.

Durante un acto para evaluar los Programas de Bienestar en la entidad, el mandatario adelantó que prepara una reunión de todos los coordinadores desplegados en el territorio nacional con el secretario técnico de la Presidencia, Carlos Torres, para definir nuevas estrategias que permitan avanzar.

"Tenemos que tener una reunión pronto, primero nacional, con todos los Coordinadores de los Programas de Bienestar, con la participación de Carlos Torres, para ver cómo articulamos desde abajo, desde las comunidades", dijo.

"Para que no nos sectorizamos mucho, que no haya sectarismo, que 'estos son los Servidores de la Nación, pero estos son los de Becas, pero estos son los Adultos Mayores, pero estos son los de Fertilizantes', no, buscar unirnos de abajo hacia arriba todos y ayudarnos, o sea, no sectorizar, no fragmentar sino actuar de manera coordinada, de abajo hacia arriba".

El Jefe del Ejecutivo consideró que es necesario que la federación cuente con el apoyo d ellos gobiernos municipales y estatales para trabajar mejor en materia social.

"Ayudarnos mutuamente, eso es algo que puede hacerse hacia adelante para seguir ayudando y beneficiando a nuestro pueblo", expresó.

El llamado de López Obrador se registra a un mes de la renuncia de Gabriel García Hernández, quien dejó la Coordinación General de Programas Integrales para el Desarrollo, a pesar de que era considerado como uno de los funcionarios más cercanos al Presidente.

Antes de llegar a la administración pública, García Hernández se desempeñó como Secretario de Organización de Morena y estuvo al frente de la estructura electoral que llevó a López Obrador a la Presidencia en las elecciones de 2018.

El ahora senador fue sustituido por Carlos Torres, quien se sigue desempeñando como secretario Técnico de la Presidencia, pero ahora también quedó al frente del manejo de los programas de bienestar, que ejercen al año una bolsa de más de 300 mil millones de pesos.

Este día, durante su discurso, el presidente aprovechó la presencia de la Gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, para comprometerla públicamente con el financiamiento de uno de los programas emblema de la 4T.

El mandatario preguntó a la exsuperdelegada si estaría dispuesta a pagar la mitad del programa de entrega de pensiones a personas con discapacidad, que hoy solo comprende a menores de 29 años, pero que pretende ampliarse hasta los 64 años.

Frente al gobernador saliente, el priista Marco Antonio Mena, Cuéllar -emanada de las filas de Morena-respondió de manera afirmativa.

- "La propuesta es que, en el caso de Tlaxcala, se pueda aumentar si ustedes aportan la mitad y nosotros la otra mitad ¿cómo lo ves Lorena?", cuestionó el tabasqueño.

-"Bien", respondió Cuéllar.

-"¿Bien? Un aplauso", pidió el presidente, "para que así sea universal el apoyo con discapacidad en Tlaxcala".

El político tabasqueño encabezó este informe sobre Programas de Bienestar en plena veda electoral por la consulta popular que se llevará a cabo el próximo primero de agosto.

Aunque la ceremonia no fue transmitida por las redes oficiales del Gobierno federal, la cuenta de Cuéllar en Facebook si lo hizo, además de algunos medios de comunicación.