Exige AMLO a Salinas Pliego pruebas de corrupción

Agencia Reforma / 'Lo único que le pediría es que presentara las pruebas y, si presenta las pruebas actuamos'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al empresario Ricardo Salinas Pliego presentar las pruebas de sus acusaciones de corrupción en el Gobierno y en el manejo de 500 millones de pesos de programas de apoyo a Adultos Mayores.

"No es nada, nada, nada personal, que se entienda. Si con todo respeto Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el Gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas y, si presenta las pruebas actuamos. Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo, en mi caso lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad.

"Pero si él sostiene de que hay corrupción en el Gobierno y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas de bienestar, en particular de los adultos mayores, ¿dónde están las pruebas? Que presente las pruebas, si no es como el señor general que no es general, que dice que tiene llamadas, tiene videos en donde estoy recibiendo maletas de dinero... pues que los presente. U otro que habló de que tiene otra llamada que hice con uno de los narcotraficantes, que presenten todas las pruebas", comentó López Obrador en conferencia.

Ayer, el empresario Ricardo Salinas Pliego señaló que el Presidente López Obrador está rodeado de gente que no es honesta y acusó opacidad en el manejo de 500 mil millones de pesos en los programas de apoyo para Adultos Mayores.

"Su cruzada (de AMLO) ha sido contra la corrupción", dijo anoche el dueño de TV Azteca en un mensaje público, "y yo sé que él es un hombre honesto, pero a su alrededor no hay gente honesta. ¿Cómo es posible que nos digan que van a repartir 500 mil millones de pesos -una cifra astronómica- entre los viejitos de México, pero no nos rinden cuentas? ¿Persona por persona cuánto recibieron el apoyo? ¿Qué, es muy difícil? Yo no creo, pero no hay voluntad".

"Y no es por desconfiar, pero con que se robaran el 10 por ciento de esa cifra, son 50 mil millones robados", lanzó Salinas Pliego en un mensaje de 8 minutos difundido por redes sociales y sus canales de televisión, "en un sólo año se pueden haber robado más de 50 mil millones sus empleados. ¿Y usted no hace nada, Presidente?".

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal pidió al SAT que hoy o a más tardar mañana se suba a las páginas del Gobierno la información sobre el caso de Ricardo Salinas Pliego, cuyas empresas de Grupo Salinas tienen un adeudo de impuestos de 30 mil millones de pesos.

"Y lo que queremos es que se informe bien y que se presenten también todas las pruebas, que se haga aquí una síntesis, un resumen. Pero que el día de hoy o mañana se suban a una página del Gobierno todas las pruebas, todos los juicios, todo lo que hay sobre este asunto, para que los ciudadanos -incluso los especialistas en la materia fiscal- los contadores, los abogados puedan contar con la información, tener un criterio de lo que está sucediendo con este asunto, con esta polémica", mencionó.

López Obrador dijo que no existe pleito con el empresario Salinas Pliego y pidió dejar a un lado el odio pese a las diferencias que existen.

"No es nada, nada, nada personal, es informarle a la gente y también que hagamos a un lado el odio. Podemos tener diferencias, siempre he dicho que es importante la pluralidad y garantizar el derecho a disentir, pero lo más importante de todo es la vida y ser felices, no amargarnos, no a la frustración, la vida es demasiado corta como para desperdiciarla en cosas que no valen la pena", agregó.