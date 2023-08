Exige PRD aclarar por qué descartaron a sus 'taparroscas'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Tras acusar una exclusión política indebida, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, solicitó, junto con los aspirantes presidenciales de su partido, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, una explicación al Comité Organizador del Frente Opositor sobre las razones por las que ambos perredistas fueron excluidos del proceso de selección del candidato para 2024.

En conferencia en la Cámara de Diputados, anunció que su partido hará una pausa en su participación en el Comité Organizador del Frente hasta en tanto éste no les brinde una explicación sobre las razones que los llevaron a anunciar el día de ayer, que sólo cuatro aspirantes pasarían a la segunda etapa del proceso para elegir al Coordinador del Frente.

"Que, desde luego, no compartimos esta decisión, que acompañamos en su reclamo a los dos aspirantes a la coordinación del Frente Amplio por México, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, ex Gobernantes, cada uno, de sus entidades en un momento determinado, y desde luego, su exigencia de un derecho de audiencia para que haya las aclaraciones suficientes que puedan dejar muy transparente la decisión que se tomó del día de ayer de dejarlos fuera de la contienda", dijo.

"Seguimos ciertamente en el Frente, nos mantenemos en el Frente, pero hoy anunciamos que establecemos una pausa en nuestra participación en los trabajos del Comité Organizador a la espera de que se den las aclaraciones pertinentes suficientes", informó.

Zambrano aseguró que ambos aspirantes reunieron, en conjunto, alrededor de 500 mil firmas de apoyo en todos los estados del país, cumpliendo las reglas y los lineamientos que se establecieron.

El dirigente perredista rechazó cualquier señalamiento relacionado con supuestas irregularidades en la recolección de firmas y denunció que para la validación de éstas, de último momento se aplicaron criterios que no estaban considerados en la convocatoria original del proceso.

"Pensamos que hay una exclusión política indebida de lo que es el papel del PRD en este proceso, por lo menos en esta fase", sostuvo.

Anunció que como dirigencia nacional del PRD, solicitará una reunión urgente -la cual espera que dé en las próximas horas- con el Comité Organizador del Frente Amplio por México para exigir las aclaraciones pertinentes y fundamentadas.

"No vamos a aceptar exclusiones indebidas de nadie, de quien quiera estarlas impulsando, no estamos acusando a nadie en particular, pero nos parece muy extraño estos criterios que se aplican solamente vinieron a impactar de manera negativa a nuestros dos aspirantes y no a otros que tenían los otros partidos también una cantidad importante de firmas".

Advirtió que las exclusiones políticas no le sirven al proceso político en el que está sumergido el Frente de Oposición de cara al 2024.

"Las exclusiones políticas no le sirven al proceso político en el que estamos, queremos caminar con la pluralidad que el PRD, su participación, le otorga al Frente Amplio por México, a la coalición en su momento, y requerimos, por lo tanto, que haya un reconocimiento a la necesaria inclusión de una fuerza política como la nuestra", demandó.