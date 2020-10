Exige Tamaulipas a AMLO reparto equitativo de agua

Ciudad de México.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, exigió ante el presidente Andrés Manuel López Obrador equidad en el reparto del agua en la frontera norte, para no afectar a productores e industrias de esa región.

En un acto en Nuevo Laredo, advirtió que si bien México llegó a un acuerdo con EU para pagar el agua que adeudaba, relacionado con el Tratado de 1944, esto puede generar un problema en el distrito de riego del bajo Río Bravo (025), del cual dependen más de 70 mil familias.

"Ahora de nueva cuenta estamos entrando a una situación compleja, ahora estamos de nueva cuenta en riesgo, pero ahora de no recibir agua ni siquiera para medio riego para este sistema de riego 025, toda el área de Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo", aseveró.

"(Es una de) las áreas más productivas del país. Esto puede tener un impacto serio no solamente en los cultivos, en los agricultores, sino también en algunas otras industrias que dependen del sorgo; esto va a mermar seriamente y puede afectar a los productores de huevo, a los productores de carne, a los productores de otro tipo de empresas".

Al participar en un evento de entrega de obras de infraestructura urbana, Cabeza de Vaca indicó que la falta de agua para riego en esa zona de Tamaulipas incluso puede incrementar los precios de la canasta básica.

"Es por eso que ahí pedimos, señor presidente, su apoyo, su respaldo, mire, es muy difícil para nosotros poder permitir tener un trato inequitativo para nuestro Estado, no es un conflicto entre estados señor presidente, sino un acuerdo que corresponde resolver a la Federación vía Conagua", manifestó.

"Es importante que en cumplimiento a la Constitución mexicana se dicten los lineamientos para garantizar el reparto correspondiente a las ciudades y el sector productivo agropecuario, que es el sustento de miles de familias; es la ley que debe definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso, así como el uso equitativo y sustentable del agua".

El gobernador subrayó que las aguas contenidas en las presas del Río Bravo y sus afluencias son propiedad de la Nación, no son propiedad privada, por lo que enfatizó que deben distribuirse de manera equitativa entre todos.

Sin mencionar nombres, afirmó que hay servidores públicos que pretenden desentenderse de sus obligaciones en la materia y están endosando un problema a los gobernadores, aún cuando éstos no tienen facultades legales ni constitucionales para atender el tema.

"Motivo por el cual se requiere la intervención decidida del Gobierno de México, con ello hasta podríamos resolver un problema que afecta a varios estados. No queremos señor presidente trasladar un problema social de un Estado a otro, no sería conveniente, no es correcto.

"Simplemente exigimos que se aplique la ley, estableciendo el derecho en la cuenca del Río Bravo, que se pueda reponer el volumen utilizado para el cumplimiento del Tratado de 1944, que el volumen que existe en la cuenca sea distribuido de manera equitativa y legal, resarcir económicamente las pérdidas provocadas por la falta de volumen de agua", sostuvo.

García Cabeza de Vaca afirmó que, en el caso de Tamaulipas, han sido prudentes y respetuosos con este tema, y han evitado politizarlo a toda costa, a diferencia de funcionarios e inclusive algunos opositores que confunden la prudencia con debilidad.

"No entienden que nosotros lo que estamos haciendo es buscando una salida legal y equitativa para los agricultores de Tamaulipas, y que no quede la menor duda a nadie, vamos a luchar por la legalidad, vamos a luchar por nuestra tierra", añadió.

"Es por eso, señor Presidente, que pedimos su intervención para poder resolver un conflicto del agua que definitivamente, no solamente el que tenemos hoy en día, y eso se puede hacer a través de las adecuaciones correspondientes. Sobre todo poner orden".

Y pide equidad también en recursos

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, insistió ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador en garantizar mayor equidad en el reparto del presupuesto a los estados.

"Otro rubro que sin duda alguna va ser un tema polémico y de debate tiene que ver el tema del presupuesto señor Presidente. Es ahí donde hemos insistido que de alguna manera tiene que haber equidad en el manejo de los recursos", apuntó en Nuevo Ladero.

"Tamaulipas es el segundo estado que más recursos aporta a la Federación, sólo por debajo de la Ciudad de México, 275 mil millones de pesos es lo que aporta Tamaulipas al Gobierno de la República, en este caso a la caja, a donde suena, a Hacienda".

Aunque Tamaulipas está a favor de apoyar a los estados con más necesidades y que menos tienen, sostuvo García, también es importante seguir generando riqueza, desarrollo, empleo y competitividad.

El mandatario estatal acusó que algunos diputados federales, cuyos nombres no reveló, lo están agarrando de pretexto para decir que quiere más dinero sólo para utilizarlo en temas político-electorales.

"Lo digo con mucho respeto, en este caso a los diputados, es que no me agarren a mí de pretexto, me explico por qué, (dicen): 'es que el dinero lo quiere el gobernador para temas político-electorales, es que van a desviar los recursos', no. Les he dicho yo a los diputados con mucho respeto, no me agarren de pretexto", expresó.

"Lo que queremos es que el recurso regrese a Tamaulipas vía Gobierno federal para modernizar nuestros cruces fronterizos, nuestras aduanas, nuestros puertos, para apoyar a nuestros agricultores y ganaderos, para apoyar la carretera costera. No estamos pidiendo que llegue el recurso al gobierno estatal, pero que sí beneficie a las y los tamaulipecos".

'Póngase en nuestros zapatos'

El Gobernador pidió a López Obrador ponerse "en los zapatos" de los gobernadores y recordar que cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México promovió una controversia constitucional precisamente para asegurar los recursos federales que le correspondían.

"Se llegó a los extremos de tener que ir a una controversia constitucional, eso fue si mal no recuerdo en 2002, en ese entonces quien era el Jefe de Gobierno era usted, y sabe qué, tenía razón, yo por eso les pido que ahora se ponga en nuestros zapatos", exhortó.

"Estamos haciendo exactamente lo mismo, pero ahora estamos del otro lado de la mesa, estamos pidiendo lo que por ley y por derecho nos corresponde para poder atraer inversión, generar más desarrollo, inclusive generar más impuestos".

Tras subrayar que no pide nada que por ley y por derecho no le corresponda a Tamaulipas, García agregó que buscan "sensibilizar" a la Cámara de Diputados para que apruebe más obras de infraestructura en 2021 y ganen en competitividad.