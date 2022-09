Exige viuda de periodista se extradite a 'Mini Lic'

Ciudad de México.- La viuda del periodista Javier Valdez exigió que el Gobierno de México promueva la extradición de Dámaso López Serrano, "El Mini Lic", señalado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista sinaloense en 2017.

Una Corte Federal del sur de California liberó a López Serrano, luego de que la jueza Dana Sabraw indicó que quien cumplió 72 meses en prisión, "ha hecho grandes avances por los daños que cometió como miembro del Cártel de Sinaloa".

"En libertad el autor intelectual del asesinato de Javier. 62 meses le bastaron para decirse arrepentido y ahora se paseará como si nada con nueva identidad en Estados Unidos. Qué indignante que el asesino de un periodista como Javier tenga más privilegios y quede el libertad.

Exijo al Gobierno mexicano apelar la resolución para que pueda de inmediato ser extraditado a México y rinda cuentas por el crimen de Javier Valdez Cárdenas" anotó la señora Griselda Triana en su cuenta de Facebook.

"Se confirma que quien mandó matar a Javier Valdez Cárdenas salió libre. El Minilic, quien pagó 100 mil pesos por asesinarlo ahora trabajará para el gobierno estadunidense. Estados Unidos protege a asesinos de periodistas! No lo permitamos!", añadió.

El hijo de Dámaso López, "El Licenciado, y ahijado de Joaquín "El Chapo" Guzmán, habría ofrecido una disculpa a todas aquellas personas a las que "perjudiqué tanto con mis acciones. Hice mal y lo reconozco".

"Me equivoqué al elegir ese camino". He sufrido la pérdida de muchos familiares y amigos. He pasado por momentos difíciles y dolorosos, pero mi familia estuvo conmigo a través de ellos. Voy a ser una persona completamente diferente de lo que solía ser. Te pido una oportunidad para comenzar una nueva vida".

De acuerdo con RíoDoce la corte federal determinó que "El Mini Lic" había cooperado lo suficiente y ya había cumplido su condena en una cárcel de máxima seguridad.

"El Mini Lic" se entregó a la justicia estadounidense hace cinco años y se declaró culpable de haber importado a EU heroína, metanfetaminas y cocaína.

López Serrano decidió colaborar con la DEA aportando información de otros miembros del cártel.

En enero de 2020, un juez federal de Sinaloa ordenó la aprehensión de López Serrano por su participación en el asesinato del periodista en 2017; sin embargo, ese proceso se encuentra pendiente.

"Hoy se cumplen 64 meses de tu asesinato, Javier. Son 1947 días sin tus palabrotas y carcajadas, sin tus achaques y depresión, sin sinusitis y sin insomnio, sin notas y libros que jamás volverás a escribir porque te arrebataron de nuestro lado, son tantos y tantos días sin escuchar tu voz y recibir tus abrazos y sigue calando fuerte.

"En ningún momento he perdido la esperanza de que el responsable de ordenar tu asesinato venga y responda ante la justicia. Mientras tanto, ni perdón ni olvido! #JusticiaJavierValdez", anotó Triana hace dos días.