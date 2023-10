Exigen a AMLO dejar de encubrir militares por caso Iguala

CDMX.- Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa recriminaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador haber premiado al General Salvador Cienfuegos, quien era Secretario de la Defensa Nacional en 2014, cuando los jóvenes fueron secuestrados o asesinados, y le pidieron que no sea cómplice.

"No se ha avanzado (en la investigación del caso) por la cerrazón del Presidente de querer arropar a los delincuentes que participaron de una u otra forma. Ahora resulta que entregaron una medalla al Coronel Cienfuegos y dice (López Obrador) que no tiene nada que ver con Ayotzinapa. Le quiero recordar, señor Presidente, que él fue el primero que nos negó el derecho a las líneas de investigación, porque ya sabíamos de la participación del Ejército", acusó el señor Mario César González, padre de César Manuel González, uno de los desaparecidos, en un discurso en el Zócalo.

"Él (Cienfuegos) fue el primero que dijo que sus muchachitos (los militares) no se metían. Y había dos de sus muchachitos en el C4 reportando en tiempo y forma el ataque tan cobarde a nuestros hijos. Señor Presidente: ya basta de tanto estar encubriendo a esas personas", agregó el familiar.

El miércoles en Veracruz, López Obrador le entregó la presea "Bicentenario" a Cienfuegos, quien fue arrestado en 2020 en EU por nexos con el narco y es cuestionado en México por la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Edomex, en 2014 a manos de militares.

En un mitin frente a Palacio Nacional, tras la marcha por el Día de la Resistencia y la Dignidad Indígena, Mario César González reprochó la protección que ha dado López Obrador a los militares luego de que tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como la Comisión especial para el caso denunciaron que se niegan a entregar expedientes con información sobre la masacre que sufrieron estudiantes la noche del 14 de septiembre en Ayotzinapa.

"Señor Presidente, no sea cómplice de algo que usted nos prometió y nos firmó un decreto al decir que se iba a llegar a donde se tuviera que llegar, pero desgraciadamente usted mismo está dando pie a que no se lleven a cabo las investigaciones", sostuvo Mario César González con un retrato de su hijo en la mano.

El GIEI abandonó en julio el caso por la negativa de los militares.

En septiembre del año pasado, el ex fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, renunció y ahora se encuentra en refugió en Estados Unidos, desde donde ha denunciado una operación del Gobierno federal para "dinamitar" el caso.

En su lugar, López Obrador nombró a su paisano Rosendo Gómez, sin experiencia en temas de desaparecidos y ha emprendido una campaña contra el titular anterior, a pesar de que el expediente que dejó ha sido la base para las órdenes de aprehensión que se han emitido.

"Desestimó muchísimo el Presidente a nuestro fiscal para poner a un fiscal a modo de él. Decirle que no sirve para nada este fiscal que tenemos, que no sabe ni dónde está parado", denunció el padre de familia.

Los familiares también reprocharon el respaldo que ha dado López Obrador a otros funcionarios implicados en la investigación, como Omar García Harfuch, comisario de la Guardia Nacional en Guerrero, en 2014, y asistente a las reuniones donde según la Comisión especial se armó la "verdad oficial", en el sexenio de Peña Nieto.

El representante de los padres y madres también rechazó la revelación que hizo López Obrador esta mañana sobre que él mismo está encabezando la investigación sobre los 43 desaparecidos, a pesar de que la Fiscalía General tiene que ser autónoma.

"Yo no sé si no tenga asesores jurídicos que le digan que está mal o él mismo se vaya por la libre, pero si no los tiene y no le dicen, aquí hay 43 padres que le van decir y que se lo van a exigir", afirmó el representante.