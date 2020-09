Exigen a FGR investigación por desaparición y homicidio de activistas

Ciudad de México.- Integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) de diferentes estados de la República, se manifestaron la tarde de este lunes frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República, ubicadas frente a la Glorieta de los Insurgentes, para pedir que atraiga las investigaciones de la muerte de los activistas José Jiménez Pablo y José Santiago.

"Hemos estado buscando por varias vías una reunión con el fiscal general por el motivo de la atracción que tiene que ver con el caso del asesinato del compañero Noé Jiménez Pablo, José Santiago Gómez y la desaparición de dos compañeros de Oaxaca de San Miguel cajones”,

"Hemos estado llevando mesas de trabajo en algún momento que fueron suspendidas desde el mes de marzo y la interlocución que llevamos pues digamos ya no ya no habido el caso de los dos compañeros estaba apunto de resolverse para que lo pudieron a traer y no lo atrajeron simplemente decidieron no atraerlo”,

"En caso de los compañeros la Fiscalía Lo único qué atrajo fue la búsqueda, o sea el proceso de búsqueda, no atrajó el expediente para detener a las personas que cometieron el acto de desaparición forzada”, indicó Wilfredo Hernández, representante de CNPA.

Los manifestantes bloquearon los accesos principales a la FGR y también bloquearon la circulación vehicular de la avenida de los Insurgentes en dirección sur-norte, a partir de la calle de Puebla, por lo que el servicio de la Línea 1 del Metrobús se ve afectado.

Los manifestantes colocaron algunas mantas donde se exhiben algunos rostros de las personas desaparecidas.