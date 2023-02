Exigen a Zavala explicación por García Luna y Calderón

Ciudad de México.- El juicio de Genaro García Luna en una corte de Estados Unidos y el señalamiento que hubo contra el ex Presidente Felipe Calderón desató reclamos y gritos contra la diputada Margarita Zavala, quien salió a la defensa del Gobierno de su esposo entre 2006 y 2012.

La efeméride por el Día de la Fuerza Aérea fue utilizada por la petista Lilia Aguilar para abordar el juicio de García Luna y exigir cuentas a Zavala de lo que, dijo, fue un narco-Estado durante el gobierno de Calderón.

Recordó el testimonio de oídas del ex fiscal Edgar Veytia, de que en una conversación con el ex gobernador de Nayarit, Ney González, le dijo que en una reunión con el Presidente Calderón y con García Luna, se dijo que la línea era con "Los Chapos".

"Esto solamente deja en evidencia algo, que tendríamos que estar discutiendo en esta Cámara, el juicio de Genaro García Luna, no solo tiene que ver con la seguridad y con el fraude al Estado que hizo el narcotraficante, sino quién era su jefe, repito las palabras frente a linda sonrisa de quien es la ex esposa de Felipe Calderón.

"Si no sabía, era tonto y si lo sabía, era cómplice", señaló la legisladora del PT, mientras desde las curules del PAN le exigían que se callara.

Margarita Zavala pidió la palabra por alusiones, ante "tanta mentira".

Aguilar denunció que Acción Nacional se negó en la Junta de Coordinación Política a tocar el tema del juicio a García Luna, por lo que era importante tocar el tema en tribuna en ese momento.

Señaló que en el PAN creen que con no hablar del tema y mantener un "silencio cómplice", se va a acabar con la realidad.

Acusó que Felipe Calderón instauró un "narco-Estado" y que la derecha quiere seguir protegiendo complicidades.

"Se han atrevido a tachar a Andrés Manuel López Obrador de vínculos con el narco porque tuvo la gentileza de saludar a la madre de un capo, pero queda en evidencia: no los saludaban, los abrazaron, eran dueños del negocio junto con ellos", acusó la diputada del PT, nuevamente interrumpida por los panistas, que reclamaron que citara la "gentileza" del Presidente de hablar con la madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Respondió que no se iba a callar.

"El juicio de Genaro García Luna requiere que muchos vengan a rendir cuentas, especialmente Margarita Zavala para que nos diga cómo se hicieron tantas tropelías, cómo avanzo el Cártel de Sinaloa en este país bajo los ojos ciegos, aparentemente ingenuos o tontos de su esposo, como dijo Diego Fernández de Cevallos, cómo ese narco-Estado cobró vidas y vidas de mexicanos", reclamó Lilia Aguilar.

El vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy señaló que él estaba orgulloso de haber sido adversario de Felipe Calderón cuando fue gobernador de Michoacán.

A distancia, la panista Patricia Terrazas le gritaba a Godoy a quién traía en la cajuela.

Jorge Triana, vicecoordinador del PAN, respondió con burla a Godoy.

"Le pido al equipo de seguridad que revise la cajuela de los diputados, a ver si no hay alguien de apellido Godoy en ella", manifestó en alusión al hermano del morenista, Julio César Godoy Toscano, que en 2009 entró a la Cámara de Diputados oculto en una camioneta para poder tomar protesta como diputado y así evadir a la justicia, cuando era acusado de ser cómplice de la organización criminal La Familia Michoacana.

Godoy volvió a tomar la palabra, para reiterar que fue adversario de Calderón.

"El tiempo nos está dando la razón, los 'granadazos', el 'michoacanazo', fue obra de Genaro García Luna, porque quería que un cártel se apoderara de Michoacán", afirmó.

Dijo que ese es el verdadero origen del ríspido y al mismo tiempo respetuoso diálogo que tuvo con Felipe Calderón.

La panista Paulina Rubio reclamó violencia política por razón de género, porque Lilia Aguilar se refirió a Zavala como "esposa de", en lugar de referirse a ella como legisladora, al tiempo de que los diputados de Morena gritaban "narcos, narcos".

Margarita Zavala respondió a Lilia Aguilar que le molestaba su sonrisa porque a ella le falta alegría, para luego defender la gestión de Calderón.

"Quiero agradecer a mi grupo parlamentario la solidaridad a un gobierno valiente que enfrentó al crimen organizado del 2006 al 2012.

"No hubo un solo pacto político con criminal alguno, en cambio, la ola de violencia que están viviendo los mexicanos es a causa de una política irresponsable y cobarde y cómplice de abrazos y no balazos.

"No solo los abraza, los libera, los defiende, no los extradita, y hasta pide su extradición, y dice, y dice, como tanto se quejan, no sabía nada.

"Se enfrentó al crimen organizado, ya quisiéramos presidentes valientes, ya quisiéramos partidos responsables, sirva también mi solidaridad a la Fuerza Aérea Mexicana que no merece ni a Morena ni a sus aliados en el Gobierno, por eso les vamos a ganar", remató.

La diputada Susana Prieto, de Morena, recriminó que el PAN pondere como un orgullo haber tenido como Presidente a Felipe Calderón.

Aunque en 2001 se fugó de la prisión de Puente Grande, Prieto dijo que a los panistas se les olvida que durante el Gobierno de Calderón se liberó a "El Chapo" Guzmán.

"Ya se les olvidó, se les olvida el fraude electoral que cometieron en convenio con el PRI, para que tomara una silla que robó.

"El discurso de Acción Nacional está completamente agotado, eso, abrazos no balazos, soportamos año y medio eso del saludo a la mamá del Chapo, y que dejaron ir a Ovidio, ya está preso, cambien al canal, respetan al Gobierno actual, ya quisieran haber tenido uno igual", concluyó el debate.