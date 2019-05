Exigen africanos atención en frontera sur

Tapachula, Chis.- Unos 700 migrantes de varios países de África se concentraron afuera de la Estación Siglo 21 del Instituto Nacional de Migración (INM) para exigir atención y opciones de regularización.

Muchos de los inconformes ya fueron registrados por el INM en abril pasado, cuando la autoridad documentó a 800, pero hasta ahora nos les han informado de algún avance en su proceso.

Los indocumentados, que provienen de países como Congo, Angola, Camerún, Costa de Marfil, así de como de Haití e India, buscan que la autoridad los ingrese a la estación.

in embargo, fuentes de la dependencia mencionaron que ante la falta de espacio no han podido ingresar a ninguno para que continúe su proceso migratorio.

Los manifestantes lamentaron que las complicaciones que han generado los cubanos afecten a otros migrantes.

Nelson, de Haití, que viaja con su esposa y sus tres hijos de cuatro meses, de uno y 10 años de edad, mencionó que por el problema de los cubanos no los quieren atender.

"Hace 15 días que duermo en la casa de campaña con mi esposa, mis hijos mojándonos y sólo nos dicen vengan un día, venga otro día y nada", comentó.

Nelson explicó que estuvo en Ecuador, Brasil, Chile, y que le contaron que en México había trabajo y por eso decidió viajar al País, pero no esperaba encontrar con estas dificultades.

"Yo sólo quiero que me den mis papeles para poder trabajar y ganar para la comida de mis hijos", añadió.

Aseguró que no se moverán del campamento que han establecido junto con otros extranjeros hasta que las autoridades de Migración los atiendan.



"Estamos llevando, agua, sol y hambre, tengo una hija enferma con temperatura, pedí ayuda y me dijeron que no se puede hacer nada", lamentó.