Exigen al Gobierno acabar con venta de niñas

Agencias

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y las autoridades estatales y comunitarias deben asumir su responsabilidad y realizar las acciones necesarias para evitar que continúe la venta de niñas y mujeres para matrimonio en el País, consideraron especialistas.

"De acuerdo con las leyes en la materia, la venta de niñas, adolescentes y mujeres constituye una práctica de trata de personas en la modalidad de matrimonios forzados pues violan los derechos humanos de las mujeres y niñas", indicó Patricia Careaga, de la asociación "Yo quiero, Yo puedo".

El viernes, durante su conferencia matutina, López Obrador dijo que esta práctica es reprobable, pero que no debe estigmatizarse a las comunidades indígenas, pues no es generalizada y pensar que sí lo es denota una percepción clasista y racista. Careaga, quien desde 2015 ha trabajado en Metlatónoc, Guerrero, y ha participado en iniciativas contra el matrimonio forzado como la campaña "Ayúdalas a no llegar al Altar", lanzada en 2019, consideró que el Presidente elude su responsabilidad.

Los matrimonios forzados, señaló Índira Rodríguez, integrante del Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta, es un problema que se da en distintas zonas del País, incluidas las periferias de los centros urbanos, y no solamente en las comunidades indígenas.

Pese a que ha habido algunos esfuerzos de las autoridades por erradicar estas prácticas, señaló, el principal trabajo lo están haciendo colectivas y organizaciones de la sociedad civil.