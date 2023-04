Exigen diputadas de Oposición respetar recursos para mujeres

Ciudad de México.- Diputadas de Oposición tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados luego de qué legisladoras de Morena intentaron eliminar de una reforma en materia de Centros de Justicia para Mujeres, la obligación del Gobierno federal de garantizar recursos presupuestarios para su funcionamiento.

En el pleno de San Lázaro se discutía una minuta del Senado para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y establecer que, desde el presupuesto federal, tenían que garantizarse los recursos necesarios para el funcionamiento de estas instituciones que atienden a mujeres víctimas de violencia.

"En el Presupuesto de Egresos de la Federación quedará garantizada la suficiencia presupuestaria para el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres", señala la minuta.

De acuerdo con diputadas de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la reforma tenía el consenso de todos los grupos parlamentarios, incluido Morena y sus aliados.

No obstante, de último momento la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, presentó una reserva para eliminar esa redacción y establecer únicamente que, para la creación de nuevos centros, se priorizarán los municipios con los mayores índices de violencia.

Lo anterior generó el descontento de legisladoras de la alianza Va por México y de Movimiento Ciudadano, quienes acusaron que la reserva fue dictada desde la Secretaría de Hacienda y puesta a discusión del pleno en un intento de albazo.

"Si es necesario, nos vamos a quedar a dormir aquí, pero no vamos a permitir que pase y que se retroceda en el presupuesto a los Centros de Justicia para las Mujeres en un albazo que es un abuso en la Legislatura de Paridad, en donde deberíamos de estar hablando de más presupuesto, hoy le quieren quitar presupuesto para los Centros de Justicia estatal para las mujeres víctimas de violencia", advirtió la diputada del PRI, Melissa Vargas.

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, criticó que las diputadas de Morena se prestaran para presentar una reserva dictada desde Hacienda con el objetivo de quitarle presupuesto a las mujeres.

"Es muy penoso que pongan a las mujeres a pelearse por una iniciativa que está mandando a corregir la Secretaría de Hacienda, ¿por qué no suben a los hombres o al Secretario de Hacienda y lo presentan? Pero ponen a mujeres para que se peleen con mujeres, cuando la responsabilidad que tenemos como la Legislatura de la paridad es estar defendiendo el presupuesto, sobre todo el que va para los Centros de Justicia para las Mujeres de todo el País", indicó.

Las Legisladoras tomaron la tribuna por alrededor de 40 minutos y durante ese tiempo intercambiaron insultos y consignas.

"Dejen de cuidarle el bolsillo a López", "recursos, no discursos", "tramposas" y "traidoras", les gritaron las diputadas del PAN a sus pares de Morena.

En respuesta, la morenista Andrea Chávez le gritó "borracha asesina" a la panista Josefina Gamboa, acusada de atropellar y matar a un joven ciclista en 2014, y "quieren moches" al resto de sus compañeras.

Alrededor de las 18:45, la presidenta en turno de la Mesa Directiva, la panista Noemí Berenice Luna, informó que ante la falta de acuerdos, el receso decretado alrededor de 40 minutos antes, se extendería y citó a sesión para el próximo jueves.

Aleida Alavez consideró que es innecesario poner en la ley la obligación del Estado de garantizar recursos, porque el Gobierno actual es diferente y muestra de ello es que, sin estar consignado en la ley, en 2022 se destinaron 258 millones a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, encargada de distribuir dichos recursos a los 31 Centros de Justicia para las Mujeres.

"Mi argumentación es esa: yo lo hacía cuando era oposición, porque sabía que el Gobierno en turno no lo iba a hacer, no le tenía confianza, pero ellas parten de una desconfianza injustificada, porque el dinero ahí está, y se está asignando y se está ejerciendo, esa es la diferencia. Por eso nosotros ya no tenemos por qué seguir asumiendo que diga que el Estado tendrá que garantizar recursos", dijo.