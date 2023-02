Exigen en el INE quitar lujo a consejeros

CDMX.- La organización SUMA Construyendo Sociedad cerró momentáneamente la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) para exigir a los consejeros reducirse el sueldo y desaparecer "excesos y lujo".

SUMA está conformada por al menos 75 agrupaciones de la Ciudad de México vecinas, comerciales y sindicales, y es encabezada por diputados locales que impulsan la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum, quienes no asistieron.

Ante unos 200 seguidores, los líderes aseguraron, sin mostrar pruebas, que los consejeros ganan 400 mil pesos al mes, tienen camionetas blindadas, cuentan con un bono de 11 mil pesos para comidas, un bono de 20 millones de pesos al año y los cuatro que concluyen su ciclo se irán con hasta 15 millones de pesos.

Juan Rubio, líder del Sindicato de Trabajadores de la Ciudad de México, quien aprovechó para hacerle promoción a la Jefa de Gobierno, afirmó que no se pueden permitir estos excesos mientras en el pueblo hasta cuatro familias tienen que vivir en una casa y millones de ciudadanos ganan un salario mínimo.

"No pudimos estudiar, pero no somos tontos, podemos llevar las riendas de este País y tenemos un proyecto, el de la 4T, y sabemos que la única que puede dar continuidad es la doctora Claudia Sheinbaum, pero el tema no es ese. Ahora venimos a decir que estamos hartos de que sean ricos a costa del pueblo", aseguró.

El dirigente de la Red de Transporte de Pasajeros de la ciudad, Hugo Bautista, sostuvo que no están promoviendo su desaparición, pero sí desaparecer los excesos, sin explicar cómo se hará eso con el Plan B electoral.

"Que los sueldos jugosos que tienen que reducirlos y vivir con un salario digno, como vivimos nosotros los proletarios", afirmó.

Agustín González, del Frente Popular Francisco Villa, aseguró que están en la Cámara de Diputados para exigir a los legisladores que elijan a consejeros que realmente representen al pueblo.

González dijo que la única intención de la izquierda es salvar las instituciones como el INE, por ello se plantea transformarla.

"No estamos en contra del INE, sino de los privilegios de los consejeros de este Consejo General, que ellos se han ungido como los iluminados, como los que tienen más derechos que todos los ciudadanos. Estaremos pendientes del proceso de renovación", aseveró.

"Queremos que los cuatro que ingresan sean consejeros del pueblo, nosotros también tenemos compañeros con maestrías y doctorados, la gente sabe cómo dirigir una elección. Los que contamos los votos sabemos cómo se dirige una institución como ésta".

Los inconformes aprovecharon para promover su organización y a sus líderes, entre ellos diputados locales.

González comentó que habían impedido el paso a un consejero, pero se trataba del presidente del Centro de Estudios Sociales del Consejo Coordinador Empresarial (CEPOS), Arturo Germán Belmont, quien acudió al INE a la presentación del Índice de Desarrollo Democrático de México 2022.

"Me insultaron diciendo que por qué venía yo aquí y amenazaron con cargar el coche, estaban muy enojados y les decía yo: '¿Y por qué estás enojado?'. Y me respondían: 'porque está usted de aquí, se tiene que ir', con otro lenguaje", dijo tras entrar a la sede electoral.

"Entonces, tanto entusiasmo desperdiciado, tanto tiempo y tanta gente que está dando de patadas al sistema democrático mexicano y que no logran avanzar de la antigua democracia del siglo 19 en México donde había un sistema totalmente subjetivo y donde no había objetividad".