Exigen en Senado aclarar renuncia de Medina Mora

Ciudad de México.- Senadores debaten en sesión la renuncia de Eduardo Medina Mora como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El panista Gustavo Madero demandó al Ejecutivo federal que esclarezca las causas graves de la dimisión.

"El Senado no puede quedar silente, nos toca asumir una gran responsabilidad", dijo.

"El Artículo 98 constitucional dice que las renuncias sólo procederán por causas graves. AMLO ya consideró las causas graves que a su juicio ameritan aceptar la renuncia".

Madero advirtió que si llega a suceder un carpetazo, en medio de las investigaciones contra el Ministro, sería completar el ciclo de impunidad.

"Hay sospechosismo: ni siquiera tiene fecha la carta. Cómo debemos actuar. Pido al Gobierno federal que nos ayude a esclarecer las causas graves y pido a la Mesa Directiva que solicite a la Presidencia que nos comparta las consideraciones", señaló.

Julio Menchaca, por Morena, dijo que la renuncia se debe respetar.

"Qué habrá pasado por la mente de Medina Mora, él lo sabe y tendrá que afrontar su decisión", expresó.

"Si tiene cuentas que enfrentar con la justicia, será una responsabilidad de las autoridades. Que no se confunda a la opinión pública pensando que esta acción lleve una cuestión perversa".

Xóchitl Gálvez, del PAN, coincidió que el Senado está obligado a conocer los motivos de la renuncia.

También llamó a que no se abran las puertas a un indulto anticipado o condena anticipada.

El senador Germán Martínez, de Morena, consideró que la dimisión es un hecho delicado y complejo.

"Tenemos un dato objetivo: hay una renuncia y contiene un silencio, el silencio en materia jurídica produce consecuencias jurídicas. Aquí hay un silencio constitucional y político de uno de los altos cargos de la nación", mencionó.

Ante acusaciones de la Oposición, negó que haya una renuncia apalabrada.

"El Presidente está desmontando la herencia de Peña Nieto. No hay argumento para una defensa frente a una renuncia silenciosa. Si se renuncia se tiene que decir por qué", dijo.

Horas antes de que comenzara la sesión ordinaria, la bancada de Morena en el Senado tuvo una discusión relacionada con la intempestiva renuncia.

La senadora Malú Micher exigió que Medina Mora se presente para que explique las causas que lo orillaron a presentar su renuncia; Germán Martínez también se sumó a ese criterio, aunque desde una perspectiva jurídica.

Al final, de acuerdo con dos testimonios coincidentes, se convino en que Morena participe en el debate en el Pleno, cuyos integrantes presumiblemente aceptarán la renuncia del también ex Procurador, quien se rehusó a hacer públicas las motivaciones que lo orillaron a dimitir.

El jefe de la bancada, Ricardo Monreal, reconoció en entrevista que la Fiscalía General pudo haber solicitado a la Cámara de Diputados se abriera un juicio de procedencia para desaforar a Medina Mora.

"A partir de ahora, una vez que el Senado apruebe su renuncia, no tiene fuero", explicó.