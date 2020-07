Reforma / Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Ciudad de México— La Alianza Federalista, conformada por gobernadores de oposición, exigió la renuncia del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por considerar fallida su estrategia contra la pandemia por Covid-19.

La exigencia fue firmada en una carta por los gobernadores Martín Orozco, de Aguascalientes; Javier Corral, de Chihuahua; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; José Peralta, de Colima; y José Rosas Aispuro, de Durango.

Así como Diego Sinhue, de Guanajuato; Enrique Alfaro, de Jalisco; Silvano Aureoles, de Michoacán; Jaime Rodríguez, de Nuevo León, y Francisco Javier García, de Tamaulipas.

Aunque forma parte de esta Alianza Federalista, el Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, no aparece entre los firmantes de la carta.

"Con todo, se ha intentado trasladar la responsabilidad del manejo de la epidemia a los Gobiernos estatales y municipales, a través de un semáforo que ha asfixiado las economías locales porque nunca se quiso atender esta epidemia de manera coordinada y con recursos extraordinarios. Hoy México está en el peor de los escenarios", señaló.

"Los Gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas demandamos al Gobierno federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell y que se ponga al frente a un experto en la materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando".

La emergencia sanitaria, indicaron los Mandatarios, exige no solamente de un especialista, sino de un perfil con sensibilidad, inteligencia y un alto sentido de responsabilidad.

"Que el señor Gatell carece y lo demuestra cada vez que emite información contradictoria, confusa e incoherente que nos muestra el indolente número de muertes en México", añadieron.

Busca Subsecretario culpar por su fracaso, dice PAN

Un día después de que el Subsecretario Hugo López-Gatell advirtiera a Gobernadores que podrían incurrir en responsabilidad penal de no atender el semáforo epidemiológico, el PAN en el Senado acusó que busca a quién culpar de su fracaso.

"Día tras día hemos visto cómo este señor López-Gatell ha ido manipulando las cifras y los mensajes para intentar justificar su fracaso. Ayer fue el colmo: pide sanciones administrativas o penales a los Gobernadores que modifiquen el semáforo. Es clara su intención. Busca a quien culpar", advirtió el coordinador del grupo, Mauricio Kuri.

"La responsabilidad penal debe ser para el Subsecretario López-Gatell, al no seguir las recomendaciones que han funcionado en otros países, al no brindar medicamentos a pacientes, por no proteger al personal médico, por la manipulación y el subregistro de datos."

El jueves, en videoconferencia, López-Gatell cuestionó a los Gobernadores por desentenderse del semáforo epidemiológico y les advirtió que podrían ser denunciados penalmente.

"Es inconcebible: los Gobernadores tienen que enfrentar una situación extraordinaria con recursos ordinarios. Deben atender una doble crisis, de salud y económica. Y mientras eso ocurre, lejos de encontrar apertura, apoyo y coordinación del Gobierno federal, reciben amenazas", reprochó Kuri.

"Expresamos nuestro respaldo a las y los Gobernadores y exigimos que el Gobierno federal actúe con responsabilidad y eficiencia".