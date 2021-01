Exigen padrón único de vacunación contra Covid-19

Reforma

Ciudad de México.- Luego que quedara acéfalo el órgano responsable de la campaña de vacunación contra Covid-19, la diputación federal del PAN propuso al Congreso de Salubridad la integración de un padrón único que evite el uso electoral de la vacuna.

"Ante las irregularidades en el proceso de vacunación contra #COVID19 Exhortamos al Congreso de Salubridad General y autoridades de salud, encabezadas por el presidente, a que conformen un padrón único de vacunación que evite el uso electoral, clientelar y corrupto de la vacuna", planteó el coordinador de la bancada panista, Juan Carlos Romero Hicks, a través de Twitter.

La senadora panista Alejandra Reynoso afirmó que el descabezamiento de la responsable de la vacunación evidencia el "desorden" de la estrategia gubernamental en la campaña inmunizadora.

"La renuncia de la titular (Miriam Esther Veras Godoy) lo que viene a evidenciar es justo el desorden de la estrategia; es decir, no hay estrategia. Y no sabemos quién es el responsable porque el Presidente anunció que sería la Sedena y luego entra la Secretaría del Bienestar con los Servidores de la Nación. O sea, es un desorden total, no se le ve ni pies ni cabeza", resumió.

Vía telefónica, la legisladora guanajuatense afirmó que Morena se ha negado a que comparezcan los responsables de salud para que expliquen los pormenores de la estrategia.

Por lo pronto, Reynoso adelantó que el miércoles próximo, en el seno de la Comisión Permanente, la bancada panista reclamará la comparecencia de quien sea el responsable.