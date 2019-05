Exigen pueblos ser consultados para aeropuerto de Santa Lucía

Tecámac— Representantes de los 12 pueblos originarios de Tecámac, Estado de México, exigieron que el Gobierno federal les garantice el derecho a la consulta libre, previa e informada, para decidir sobre el futuro del Aeropuerto de Santa Lucía.

En entrevista, reprocharon que este proyecto de infraestructura se haya decidido con una consulta sin fundamento jurídico, como la que organizó a finales de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Pedimos al presidente que cumpla su palabra y como él mismo dice, que no mienta, que no traicione. Los pueblos le estorbamos a esos megaproyectos pero los pueblos tenemos el soberano derecho a manifestarnos en contra de este aeropuerto que va traer un desarrollo que nos afectará a nosotros muy gravemente", indicó Beatriz Rivero, representante del pueblo de Los Reyes Acozac.

"A partir de nuestro reconocimiento como pueblos originarios no pedimos, exigimos que se nos consulte. Si quieren ver indígenas con taparrabo y huaraches, no somos eso, pero tenemos un vínculo con nuestro entorno, tenemos ceremonias ancestrales para pedir por la lluvia, nuestra máxima autoridad sigue siendo la Asamblea", afirmó Rivero.

La representante recordó que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) garantiza el derecho de los pueblos indígena a ser consultados cuando un megaproyecto, como el nuevo Aeropuerto, pretende desarrollarse en su territorio.

"Que el señor presidente entienda que no toda crítica a los proyectos que está haciendo, vienen de grupos o de partidos políticos. Que tenga la apertura a lo indígena", agregó.

Miguel Meléndez García, también representante del pueblo Los Reyes, pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que se garantice una consulta pública con duración de al menos un mes.

"Queremos que nos consulten durante un mes. Nos aventaron un Aeropuerto en base a una consulta que no tiene ningún fundamento jurídico y que fue convocada por el presidente en todo el país cuando los afectados somos nosotros. Le pedimos al Presidente que no mienta y que no traicione al pueblo", planteó.

Manuel Martínez León, representante del pueblo de Santa María Ajoloapan, también pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no desconocer a los 12 pueblos originarios de este Municipio.

"Le recuerdo al presidente sus palabras: no mentir, no robar, no traicionar. A la presidenta Municipal del Tecámac también le repetiría estas palabras que ellos mencionaron cuando estaban en campaña y que hoy, con sus proyectos, están desconociendo a los pueblos que vivimos aquí", expresó.

Arturo Hernández Buendía, representante del pueblo de San Pablo Tecalco, explicó que una de las principales preocupaciones que tienen los pueblos originarios es que no se reconoce su presencia en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), y al no reconocerlos, la autoridad no les garantiza el derecho a ser consultados.

El Gobierno federal, consideró, impone el proyecto del nuevo Aeropuerto a los pueblos originarios, ya que personal militar continúa trabajando en la preparación del sitio, sin tomar en cuenta la opinión de los habitantes de la zona.