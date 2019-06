Exigen rediseñar evaluación a alumnos

Ciudad de México.- Al señalar una fallida política de evaluación al desempeño escolar, la organización Mexicanos Primero hizo un llamado al Gobierno a que ésta sea rediseñada y no haya retrocesos.

En el marco de la aplicación de la prueba Planea que este año evaluará los conocimientos de los alumnos de secundaria, especialistas remarcaron la necesidad de que el Estado implemente exámenes que respondan a la mejora de estudiantes y no se privilegie a intereses políticos.

En conferencia de prensa, David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, refirió que la reforma educativa de 2019 representa una importante oportunidad para avanzar.

"El Sistema Educativo Nacional requiere no de ocurrencias, ni de un programita por aquí y de una prueba por allá, sino de una sólida y clara política de evaluación, un ecosistema en donde los diferentes esfuerzos se conecten y se retroalimenten entre sí", dijo.

Llamó a priorizar en el interés superior del alumnado mexicano.

"(No) lo que les acomode políticamente o lo que mejor les parezca al Secretario (de Educación, Esteban Moctezuma) o al Presidente, o lo que le traiga menos trabajo a los funcionarios", agregó.

Apuntó que hay entidades en rezago como Oaxaca, Michoacán y Chiapas y solicitó al actual Administración que en las evaluaciones haya avances y no un retroceso.

"Le dejamos explícitamente el reto al Gobierno de López Obrador: no pueden regresarse a la opacidad, a la arbitrariedad y a la imposición de ocurrencias".

Insistió en la petición que no haya acuerdos o arreglos educativos "donde cambian las cúpulas, pero no las prácticas".

Llegan a secundaria sin evaluación efectiva

Los conocimientos de la generación que llega este año a tercero de secundaria no han podido ser medidos al paso de seis años debido a fracasos de la aplicación de pruebas de evaluación, advirtió Jennifer O'Donoghue, directora general de Mexicanos Primero.

Recordó que de los alumnos que serán evaluados en los próximos meses no tienen datos en cuanto a desempeño escolar.

Explicó que 1.2 millones de jóvenes de tercero de secundaria participarán este año en la prueba Planea, pero la generación ha pasado por tropiezos de la autoridad educativa.

En 2013, cuando ellos cursaban tercero de primaria, fue cancelada la prueba Enlace.

En 2016, cuando estaban en sexto, la prueba Planea (creada en 2015) no cumplió con los estándares, por lo que fue invalidada.

"En México seguimos pensando en términos simplemente de una prueba, una muestra, una aplicación o una administración política", reprochó.

Javier Rojas, director de Investigación de la organización, apuntó que los resultados de las pruebas o evaluaciones educativas han sido manejadas "como un secreto de Estado".

Refirió que el marco normativo no se ha establecido la importancia de tener un conjunto de evaluaciones para de forma efectiva evaluar a alumnos por sus características como regiones, si pertenecen pueblos originarios o si se trata de personas con discapacidad.