Exigen rendición de cuentas por novatadas

Agencia Reforma / Las novatadas, o la imposición de mandos a cadetes para ejercicios excesivos, debe ser motivo de una rendición de cuentas

Ciudad de México.- Las novatadas, o la imposición de mandos a cadetes para ejercicios excesivos, debe ser motivo de una rendición de cuentas para dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), advirtieron expertos en seguridad.

"Esto no lo ha visto nadie, no lo ha evaluado nadie, no lo ha discutido nadie, hasta donde yo sé en clave de rendición de cuentas, por ejemplo el Congreso, no tenemos noticia de que alguien rinda cuentas sobre las consecuencias de una cultura institucional militar que viola sistemáticamente los derechos de sus propios aspirantes y al mismo tiempo los forma para estar preparados a dos cosas: perder la capacidad de empatía y ejercer las violencias de las peores atrocidades", advirtió Ernesto López Portillo, Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero en la Ciudad de México.

El pasado 20 de febrero, 11 cadetes de la Guardia Nacional participaban en un entrenamiento en Ensenada, Baja California, pero solo cuatro lograron salir con vida y otros siete fallecieron.

Los cuerpos de los jóvenes fueron recuperados de manera paulatina, por lo que la Fiscalía de Justicia Militar investiga, entre otras cosas, si los cadetes fueron blanco de una novatada durante el curso de adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Yo no sé si así debe ser la formación militar, pero lo que si sé es que no debe ser así la formación policial, esto me queda perfectamente claro, la formación policial propia de un estado democrático tiene que ser aquella que fortalece las competencias para usar información, para construir solución de conflictos, mediación con capacidades de comunicación para trabajar con las comunidades", añadió el académico.

Eduardo Guerrero, especialista en seguridad pública y privada, inteligencia sobre crimen y análisis de riesgos, opinó que las fuerzas armadas ya deben tener una apertura ante la sociedad para que sean más vigilados, y al mismo tiempo para que se regule la vida interna de las corporaciones militares.

"Esto que sucedió me parece indignante, me parece que va a ser indispensable una sanción ejemplar al mando por su irresponsabilidad, por poner de esa manera en riesgo la vida de los elementos y este caso que hayan sido siete muertos me parece increíble el costo de esta negligencia.

"Nuestras fuerzas armadas deben modernizarse, creo que el hermetismo con el que se manejan desde hace muchos años ha ido deteriorando su clima laboral interno y sus capacidades militares en muchos sentidos, porque la cerrazón en las fuerzas armadas no solamente es frente a la sociedad mexicana, sino a avances tecnológicos, de conocimiento en las Ciencias Sociales...", añadió el director de Lantia Consultores.

Para Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia (MUCD) los efectivos que van a realizar funciones de seguridad pública en la Guardia Nacional son "aculturadas" en una lógica de guerra y de entrenamiento militar, lo que deriva en la violencia.

"Este tipo de entrenamiento, ya lo vimos, tiene consecuencias negativas como el caso de estos siete jóvenes que murieron ahogados, justamente porque su mando les ordenó echarse al mar en una especie de novatada tremendamente violenta. Más allá del caso por el que exigimos justicia, el riesgo de tener una seguridad con esa doctrina es que perdemos valores como la proximidad y la investigación", recalcó Sánchez.