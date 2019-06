Exigen renuncia de Sheinbaum tras homicidio de Norberto

Chihuahua.- Tras el asesinato del chihuahuense Norberto Ronquillo en la Ciudad de México, internautas se movilizan en redes sociales para exigir la renuncia de la jefa de Gobierno de esta entidad, Claudia Sheinbaum.

El tema es tendencia en Twitter, y con #FaltaNorbertoSobraSheinbaum cuestionan el trabajo que ha hecho y lo que públicamente han sido sus prioridades, como viajar a Tijuana para apoyar al presidente de México Andrés Manuel López Obrador a su mitin por los amagos de Donald Trump de imponer aranceles a los productos nacionales.

“Norberto sólo es una víctima más de la delincuencia. Resultado directo de la ineptitud de la Sheinbaum y sus políticas fállidas. Hay puestos más ad hoc a sus capacidades. Que se dedique a tomarse fotos haciendo como que limpia y deje a alguien capaz”, publicó The Jacobin Pigeon.

Otro usuario de Twitter comentó: “Esta cabron llegar al punto en el que no conozco a nadie que no envíe el mensaje de "te mando mi ubicación en tiempo real" o "llegue bien". Me duele mucho saber que es otro más en la lista. De verdad lo siento mucho (sic)”.

En la misma red social alguien publicó: “Y el dolor de una madre? Cómo lo vas a mitigar? Deja de promocionar tu “imagen” y resuelve los problemas importantes como la seguridad! (sic)”.