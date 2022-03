Existen ocho denuncias por daño a momias

Reforma

Ciudad de México.- Las presuntas irregularidades en el Museo de las Momias de Guanajuato y el traslado de éstas sin permiso sanitario, así como su exhibición en contextos de diversión y espectáculo han sido objeto de ocho denuncias, una de ellas por la profanación de restos humanos.

Estas acciones legales, promovidas en 2020 por la promotora cultural y regidora del Ayuntamiento de Guanajuato, Paloma Robles, responden a la supuesta violación de diversas legislaciones y ordenamientos, como la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Reglamento de la Ley General de Salud y el Código Penal del Estado de Guanajuato.

REFORMA publicó este viernes el proyecto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para estudiar las momias, dignificar su exhibición y preservarlas, y su opinión técnica que aconseja no moverlas.

De acuerdo con Robles, ex directora del museo, la ley de Monumentos se contraviene por la posesión de monumentos históricos muebles (las momias de Guanajuato) sin declararlo al INAH; la de Salud, por trasladar restos áridos entre entidades federativas sin el permiso sanitario correspondiente y el Código Penal por la profanación de los cuerpos al exhibirlos en contextos dedicados a la diversión, el entretenimiento y el espectáculo. También se incumple este código, informa, por indicios de daño a las momias, así como por indicios de pérdida de 22 cuerpos, entre otras causas relacionadas con el abuso de autoridad y tráfico de influencias.

"¿Por qué emprendimos todas estas acciones? Porque el Presidente Municipal declaró que las momias eran embajadoras del turismo guanajuatense y empezó a usarlas como edecanes de lujo en contextos dedicados a la diversión, el entretenimiento y el espectáculo e incluso le confirió a esta decisión una aparente legitimidad en un acuerdo municipal, que desde nuestro punto de vista, viola disposiciones de orden general, es decir: suplanta funciones de autoridades federales, como la Secretaría de Salud o como el INAH", explicó en entrevista.

Las denuncias, añade Robles, son parte de un movimiento ciudadano que logró frenar la exhibición de las momias en el Rally México de 2020 en la Calle Subterránea de Guanajuato.

"Sin embargo", advirtió, "como no ha habido una sentencia como tal, el Presidente Municipal continuó usándolas y se presentaron ocho exposiciones itinerantes".

A finales del año pasado, el edil Alejandro Navarro planeaba, de nuevo, presentarlas en la Calle Subterránea, pero la representación del INAH en Guanajuato recomendó no hacerlo. Desde entonces, las momias no han salido.

"Me he dedicado a esto de tiempo completo porque me di cuenta de que si no intervenía, las momias se iban a acabar de manera muy indigna", dice la ingeniera bioquímica con maestría en Artes.

Robles considera "una pequeña gran victoria" que las momias "no sean profanadas en contextos ajenos al educativo y de investigación", en referencia al proyecto del INAH para exhibir los cuerpos áridos con dignidad, no como un espectáculo que incita al morbo.