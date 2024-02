Explica Corte voto de calidad de Pérez Dayán contra reforma

Cd. de México.- La Suprema Corte de Justicia justificó hoy el voto de calidad del Ministro Alberto Pérez Dayán que ayer rompió un empate para otorgar el primer amparo contra la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Como Presidente de la Segunda Sala, Pérez Dayán usó esta figura porque su colega Javier Láynez, quien también iba a votar en favor del amparo, se excusó de participar, ante impedimentos planteados en su contra por la Secretaría de Energía (Sener).

Sener había usado la misma táctica dilatoria en septiembre, cuando planteó impedimentos de Pérez Dayán y Luis María Aguilar en los mismos amparos, que la Primera Sala de la Corte rechazó en enero.

"El ministro Javier Láynez Potisek se excusó de conocer de este asunto, toda vez que participar en su discusión retrasaría su resolución, derivado de una solicitud de impedimento que presentó el día anterior la Sener para que el ministro no conociera de éste y otro amparo en revisión similar", explicó la Corte en una tarjeta informativa.

Agregó que el voto de calidad estuvo fundado en el artículo 56 de la Ley de Amparo, que lo permite para romper empates luego de que un Ministro o Ministra se excusa de participar en la votación.

"Cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, éstos continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad", dice la ley.

Sener recusó a Láynez alegando que defendió la reforma energética del sexenio pasado cuando era Procurador Fiscal de la Federación, no obstante que dicha reforma no es la impugnada en estos amparos.

Al excusarse, el Ministro no aceptó estar impedido, sino que lo hizo para no seguir retrasando la votación de este tema, que el Pleno de la Corte no pudo resolver cuando lo discutió en abril de 2022.

Las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres cuestionaron el uso del voto de calidad seguido de la excusa, pues a su juicio, el asunto debió seguir el trámite ordinario de un impedimento, que hubiera tomado más tiempo.

Esquivel también sostuvo que el voto de calidad del artículo 56 sólo es para romper empates al decidir sobre la excusa, no sobre el amparo que se está revisando, pero la Segunda Sala ya lo ha usado en otros casos como se hizo ayer.

En cualquier escenario, los amparos hubieran sido concedidos de todos modos, dentro de uno o dos meses, pues el impedimento de Láynez no hubiera procedido.

Además, otros amparos contra la LIE que ya están en la Corte fueron enviados a la Primera Sala, donde cuatro de los cinco integrantes votaron en 2022 por la inconstitucionalidad de los puntos principales de la reforma.