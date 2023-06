Explosión de narcomina deja 8 soldados heridos en Apatzingán

Apatzingán, México.- Una narcomina que le estalló a un vehículo de las fuerzas armadas en el Municipio de Apatzingán, Michoacán, dejó ocho soldados heridos.

Alrededor de las 6:45 horas del pasado domingo, una unidad del ejército circulaba por una brecha entre las localidades de Las Bateas y El Tepetate, cuando se activó la mina que provocó que la camioneta quedara destrozada.

"Ocho elementos del ejército resultaron lesionados y ya están siendo atendidos en el hospital de la 43 Zona Militar, 4 se reportan fuera de peligro", confirmó el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán.

Posteriormente, equipos especiales entraron a la zona para asegurarla de explosivos y localizaron un segundo dispositivo que fue desactivado.

El uso de minas antipersona es una estrategia utilizada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) principalmente en la región de Tierra Caliente, y que ha afectado tanto a civiles como soldados.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el 2022, se ubicaron 250 de estos artefactos explosivos enterrados a unos cuantos centímetros de profundidad.

Un campesino murió y su hijo resultó herido tras la explosión de una mina que fue colocada por grupos criminales en una parcela de su propiedad en la localidad de El Aguaje.

El padre y su hijo revisaban un terreno para siembra en la región de Tierra Caliente cuando estalló la mina.

"No son minas tal cual, lo que me reportan hace un momento es que son artefactos caseros, que sí provocaron daños en una unidad del Ejército, pero no pérdidas humanas", dijo el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tras lo sucedido ayer.

"No hubo ninguna baja del Ejército, todo se encuentran bien y en buenas condiciones, no hubo bajas", insistió.