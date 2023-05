Expondrá docuserie delitos de la Iglesia 'La Luz del Mundo'

Cortesía A&E / La docuserie 'Secretos del Apóstol del Mal' expondrá los delitos registrados al interior de la Iglesia 'La Luz del Mundo'

Ciudad de México.- La docuserie Secretos del Apóstol del Mal es una investigación que expone los delitos registrados al interior de la Iglesia La Luz del Mundo, en Guadalajara, Jalisco, por tres generaciones de apóstoles: Aarón Joaquín González (abuelo), Samuel Joaquín Flores (padre de Naasón) y el actual líder Nassón Joaquín García.

La producción mostrará el desenlace luego de las acusaciones a García, quien fue detenido en 2019 por abuso sexual y recibió su condena en junio de 2022, además se abordará el acuerdo con la Fiscalía de California.

La Iglesia Luz del Mundo tiene presencia en 58 países y más de 15 mil templos. Guadalajara alberga la sede internacional de la organización cristiana.

"Como una persona ha convencido a tantas personas de que es el Dios en la Tierra. Este programa cubre 100 años en el que un señor funda una Iglesia hasta el manejo del líder Naasón Joaquín García. Es una investigación muy profunda que busca darle voz a las víctimas", dijo Carmen Larios, Senior VIP de Contenido de A&E de América Latina.

Durante cinco capítulos se expondrán más de 25 testigos compuestos por periodistas y ex miembros de las prácticas detrás de la Iglesia, así como declaraciones de sobrevivientes que fueron abusados sexualmente en California, Texas, Arizona, Utah y Carolina del Norte, en Estados Unidos; Ciudad de México y Guadalajara, Jalisco, en México.

"Era controlar a los jefes de familia para que trajeran a sus hijos, nueras o cualquier familiar. No era algo voluntario, era algo obligado. Si tú no aceptabas, estaban dispuestos a hacerte a un lado", comentó Sergio Meza, ex Ministro de la Iglesia La Luz del Mundo Whittier, en California, quien participa en el primer episodio titulado "Abuso y Manipulación".

Elisa Flores y Moisés Padilla fueron ex miembros de la Iglesia. "Un niño que no es nacido en la Iglesia, no te puedes salvar. Tienes encima la salvación de tu familia".

En la docuserie también se habla sobre el diezmo, es decir los ingresos de sus seguidores con los que los líderes pudieron llevar una vida llena de lujos desde bienes y propiedades hasta animales exóticos.

"Tenía mis ojos vendados y nos decían que éramos especiales. Me creí superior a los que tenía a mi alrededor porque tenía ese chip", agregó el ex miembro Asael Soria, quien está casado con Verónica.

El matrimonio compuesto por Sochil Martin y Sharim Guzmán aseguró que los líderes de La Luz del Mundo han vivido impunes como consecuencia de las reglas que establecen en la organización. La pareja fue obligada a casarse mientras García abusaba de la mujer.

La docuserie Secretos del Apóstol del Mal se estrenará el próximo domingo 4 de junio, a las 20:00 horas a través de la señal de A&E.