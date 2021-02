Expresa SRE su rechazo a subasta de Christie's

Reforma Reforma

Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó su rechazo a la subasta de objetos prehispánicos que programó la casa Christie's en París para el próximo 9 de febrero.

Bajo la legislación vigente, anotó la SRE, dichos bienes son propiedad de la Nación, "inalienables e imprescriptibles".

Se trata de 30 piezas identificadas por el INAH, Instituto que además anunció que otros tres objetos más dentro de la subasta son de manufactura reciente, por tanto falsos.

"El Gobierno de México, mediante la Embajada de México en Francia, advirtió también que la comercialización de bienes arqueológicos es un delito conforme a la legislación mexicana y que el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República. Exigió a las empresas involucradas que desistieran de esta práctica que afecta negativamente a la riqueza y diversidad cultural universal", señaló la Cancillería.

"Resulta preocupante que, como en ocasiones anteriores, las casas de subastas no apliquen normas y prácticas mínimas internacionalmente aceptadas para verificar el origen y la autenticidad de las piezas que ponen en venta. Pese a no tener acceso directo al material, especialistas mexicanos consideran que algunas piezas que figuran en los catálogos no son originales, sino de reciente manufactura".

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha logrado detener la práctica, pues otras subastas similares ya han tenido lugar en París. Levanta la voz y emprende vías legales, pero nada prospera.