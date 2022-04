Expulsa PVEM a diputada por votar contra reforma eléctrica

Ciudad de México.- Legisladores del PVEM expulsaron de su grupo parlamentario a la diputada Rocío Alexis Gamiño García, luego de que votó en contra de la reforma eléctrica, desechada ayer por la Cámara de Diputados.

La diputada del distrito 6 del Estado de México es suplente de Ali Sayuri Núñez, quien, a la semana de haber rendido protesta, pidió licencia en septiembre del año pasado.

Por medio de un oficio con fecha de este 18 de abril, el coordinador del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, comunicó al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, la "baja" de Gamiño García.

Con ello, la bancada del PVEM se queda con 40 integrantes.

"En un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales el partido con el que más coincidía era el 'partido Ecologista'.

"Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que HE SIDO EXPULSADA del partido", notificó en redes sociales la legisladora.

Por medio de un video, la diputada de 33 años argumentó que votó en contra de la reforma eléctrica con total autonomía y pensando en el futuro de sus hijos y nuevas generaciones.

"Debemos mirar al futuro, como lo está haciendo el resto del mundo, México merece crecimiento, globalización, avanzar en esta nueva época, no un retroceso, no dando el poder a un solo órgano, no destruyendo el patrimonio que la naturaleza nos aporta.

"El futuro vale más que ideologías, colores, intereses o partidos. Hay que recordar que un puesto es temporal, sin embargo, las decisiones pasan a la historia en beneficio o perjuicio de todos los mexicanos", argumentó Gamiño García, que quedó registrada como diputada sin partido.

Agregó que contrario a la reforma eléctrica, está a favor de energías limpias y renovables, servicio de calidad, inversión privada, competitividad y cuidado de finanzas públicas, órganos reguladores y contra un monopolio que quita la libertad de elegir a los usuarios.

Este lunes también se informó de los otros cambios en los grupos parlamentarios.

El diputado Carlos Miguel Aysa Damas informó que dejaba las filas del PRI para sumarse al grupo de Morena, mientras que Andrés Pintos Caballero dejó el PVEM y se sumó a Movimiento Ciudadano.