Extraditan a Estados Unidos a sobrino de Caro Quintero

Ciudad de México.- México extraditó a Estados Unidos a Ismael Quintero Arellanes, "El Fierro" o "El Mayel", presunto miembro del Cártel de Sinaloa y sobrino del capo Rafael Caro Quintero, para que sea juzgado por una Corte de Nueva York por tres cargos relacionados con el narcotráfico.

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó al presunto traficante de drogas, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a los agentes estadounidenses designados para su traslado final, informó la dependencia federal.

"Ismael 'Q', formaba parte de una organización criminal de donde era responsable de la logística en el tráfico de droga de México a los Estados Unidos, así como su fabricación y transporte para enviarla a ese país. Asimismo, se encargaba de la seguridad y protección de otro integrante de la misma banda delictiva", dijo la FGR.

En el 2018, la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York -la misma que tramitó el juicio contra Genaro García Luna- ordenó la captura de Quintero Arellanes por delitos contra la salud, asociación delictuosa y portación ilegal de armas.

Con base en ese mandamiento, en México se ordenó la detención provisional con fines de extradición y fue capturado el 29 de enero de 2020 en Culiacán, Sinaloa, en un operativo del Ejército y la Marina.

Al comparecer en su primera audiencia de extradición, el presunto narcotraficante rechazó dedicarse al narcotráfico y aseguró que era un simple campesino que sólo traía 50 pesos en la bolsa a la hora de ser detenido.

En la diligencia, el juez de control le dictó la prisión preventiva y quedó internado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El 12 abril de 2021, la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó su entrega a la Unión Americana al advertir que la petición de los estadounidenses se apegaba al Tratado de Extradición y que no había ninguna duda con respecto a la identidad del sinaloense; es decir, que no es una persona distinta a la requerida por la justicia del país vecino.

Si bien "El Fierro" o "El Fiero" presentó un amparo contra la resolución de Cancillería, en dos instancias judiciales le negaron la protección de la justicia. Apenas el mes pasado, el Quinto Tribunal Colegiado Penal de esta ciudad le negó en última instancia el amparo, un fallo que definió su suerte.

En el mismo asunto contra Quintero Arellanes, la Corte de Nueva York ordenó la captura de su tío Rafael Caro Quintero; no obstante, por ahora, el capo sólo está sujeto a un juicio de extradición por el caso del asesinato del ex agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985, y no por este expediente judicializado en el 2018.

Por este caso de reciente data, Estados Unidos puede solicitar en cualquier momento la petición de extradición de Caro Quintero, hoy preso en el Penal del Altiplano.

La acusación contra el sobrino de Caro está relacionada con la distribución de mariguana, cocaína y heroína en territorio estadounidense, llevada a cabo por choferes de empresas transportistas.

Uno de ellos era Juan Nicolás Hindu Robles, un ex camionero de la empresa de transporte de carga Shapiro-Gilman Shandler, quien fue capturado en febrero 2016 y se declaró culpable de un cargo de distribución de drogas.

Gracias a su negociación con la Fiscalía, Hindu pasó casi cuatro años en la cárcel y tres en libertad bajo supervisión y cumplió con su sentencia en enero de 2020.