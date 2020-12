Fake news sobre vacunas contra Covid 19 inundan las redes

En un momento en que las vacunas sobre Covid-19 están en el interés de todo el mundo, las redes sociales se llenan de afirmaciones o noticias sobre su función, como, por ejemplo: que contienen sustancias tóxicas, o sobre sus efectos secundarios. Algunos usuarios malintencionados han saltado a esta actividad con el objetivo de sorprender a personas desprevenidas para que de clic en enlaces que podrían comprometer sus datos personales solo para ingresar a dicha web y leer una noticia falsa.

En promedio, el 70% de los latinoamericanos no sabe detectar o no está seguro de reconocer en Internet una noticia falsa de una verdadera, según reveló un estudio desarrollado por la compañía global de ciberseguridad Kaspersky, en conjunto con la consultora de estudios de mercado CORPA. En el caso de México, 66% de os encuestados aseguraron que no saben distinguir entre una fake news y una noticia verdadera.

La investigación mostró también que, en América Latina, el 16% de las personas consultadas desconoce por completo este término fake news y en este sentido destacan los peruanos (47%), en contraste con los brasileños, pues 2% de los encuestados dijeron que ignoran el significado de esas palabras. Les siguen los mexicanos y argentinos (10%), chilenos (11%), y colombianos (14%).

“Tal como ocurre con los icebergs, en Internet no todo lo que vemos es lo que realmente es. Tenemos que estar atentos a los mensajes que recibimos, pues no todo es verdad, hay mucho espejismo. Pueden ser una noticia falsa, un link maligno, una atractiva oferta que llega como SMS a nuestro smartphone, o una imagen que propagamos por nuestra oficina; cosas que pueden verse inocentes, pero que por pecar de ingenuos podrían generar enormes daños en nosotros y en nuestro entorno”, explica Dmitry Bestuzhev,director del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

Los especialistas de Kaspersky ofrecen las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de y/o propagar noticias falsas: