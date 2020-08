Falla app del programa ‘Mi Beca para Empezar’; padres de familia se quejan

Ciudad de México

En sólo 24 horas el perfil de Facebook del Fideicomiso de Educación Garantizada (Fidegar) acumuló más de dos mil 900 comentarios de padres de familia que se quejan de que no han podido registrar a sus hijos en el programa Mi Beca para Empezar por fallas en la aplicación. “Marca error” justo en el momento en que van a registrar a los menores.

Una de las mamás, que en Facebook aparece como Gabytta Mayo, escribió: “Por favor Fidegar, hagan lo posible, yo sé que somos muchos, pero agilicen, a la mayoría nos hace falta ese apoyo, ya que no hay trabajo”.

Otra mamá, con el nombre de usuario Lefki Schmetterling, preguntó en Facebook: “¿Fidegar, qué pasa si una no actualiza los datos? ¿Nos quitarán el apoyo?”.

En entrevista, Sherry Galván López, mamá de dos pequeñitas, explicó: “desde el primer día que salió la aplicación –el 15 de agosto– lo intenté y empezó a fallar, y pensé que estaba saturado el sistema, pero desde ese día hasta hoy he estado intentando y nada”.

Primero te pide tu número de teléfono, ingresas tu número de teléfono y te manda un código; después tienes que poner tu dirección, correo electrónico, el CURP de la madre o tutor, el CURP del alumno, comprobante de domicilio, una selfie tuya, pero al final del proceso ya no cargó la aplicación, no me dejó actualizar mis datos y marcó error”.

Galván López se quejó de que, dado que tiene un celular que no es actual, tuvo que gastar 200 pesos en una memoria externa para poder descargar la aplicación “y después de eso me enfrenté a que no podía realizar el proceso. Yo le pediría a Fidegar que el proceso se haga como antes, que en cualquier computadora podías actualizar los datos de tus hijos”.

Mi Beca para Empezar otorga, cada mes, 360 pesos a los alumnos de preescolar, 410 a los de primaria y 450 a los de secundaria.

Galván López tiene la tarjeta para retirar el dinero desde el ciclo escolar pasado, pero le preocupa que si no puede registrar a sus pequeñas en los próximos días –una de preescolar y otra de primaria– “no lleguen los recursos en septiembre; porque en estos meses de pandemia he usado el dinero para comprar la despensa para mis hijas”.

Otras mamás y papás se quejan en el muro de Facebook de que “a cada paso del proceso te marca error y otra vez error, y no te deja avanzar”.

La usuaria Xara ToOneja Pérez escribió: “la verdad yo ya me estaba desesperando y hasta ayer casi a las 4 de la mañana pude terminar el registro; supongo que como la aplicación es nueva, tiene muchas fallas, pero insistan, si se puede chequen la hora en la que yo pude hacerlo, y si sí se satura o no”.

Fuente: www.excelsior.com.mx