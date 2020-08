Fallecidos por Covid no se pueden ocultar: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- Aunque insistió en defender su estrategia de salud, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno no busca manipular en el tema de las pruebas para detectar Covid-19, pues el "dato más duro" y que no se puede ocultar es el de las más de 60 mil muertes por la pandemia en el país.

"Es muy buena la estrategia, hoy lo vimos en la mañana, mañana tenemos información de salud, fue notorio que el fin de semana nuestros adversario, los medios conservadores se dedicaron a eso, la nota era de se cumplió el escenario catastrófico, 60 mil muertos, pero parecía coro y la otra cosa que repetían era esto precisamente de las pruebas.

"Cómo vamos nosotros a querer manipular, ya lo explicó el Doctor López-Gatell, hay cosas inocultables, desgraciadamente no se pueden ocultar los fallecidos, no es nada más medir con el número de pruebas o el número de contagios, el dato más duro y lamentable es el número de fallecidos, eso cómo se oculta, entonces no son pruebas", señaló en conferencia.

El Mandatario dijo que, aunque es de mal gusto hacer comparaciones, en México hay menos fallecidos por población que otros países como Estados Unidos, Brasil y España, y que la pandemia afectó mucho al País debido a problemas como la obesidad y la diabetes.

"Y en comparaciones que hemos dicho que es de mal gusto y más cuando se trata de una tragedia, la pérdida de vidas humanas, nosotros estamos obligados por las circunstancias tenemos menos fallecidos que Estados Unidos, que Brasil, que Perú, que España, que Inglaterra, que Italia y ha funcionado bien la estrategia.

"Pero esta es una pandemia tremenda y nos ha afectado mucho, también de que hay muchas enfermedades crónicas que este es el otro tema, de cómo ha afectado mucho en México la pandemia porque somos de los países con más obesidad, con más problemas de diabetes, de hipertensión", comentó.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, México sumó ayer 60 mil 480 fallecidos por el nuevo coronavirus y 560 mil 164 contagios.