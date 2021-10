'Fallo de SCJN protege corruptos; fifís no irán a cárcel'

Agencias

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el fallo de la Corte sobre quitar prisión preventiva a detenidos por delitos de contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal busca seguir protegiendo la corrupción en el País.

"Eso (el fallo) refleja que (la Corte) va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías. Es la misma política del Poder Judicial que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción.

"Entonces, en eso no estoy de acuerdo. Desde luego, creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando sólo a los que no tienen agarradera, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia, me parece que no se actuó bien", comentó López Obrador. Ayer, la Suprema Corte dio un revés al Gobierno federal al suprimir la prisión preventiva, es decir cárcel automática, a detenidos por fraudes. La prisión preventiva estaba contemplada en todas aquellas operaciones irregulares, cuyos montos ascendieran a más de 8.6 millones de pesos.

Al revisar una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y senadores de la Oposición, el Pleno de la Corte, por 8 votos contra 3, declaró la inconstitucionalidad de las modificaciones legales a los apartados de la Ley de Seguridad Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén la medida cautelar más severa para los procesados por delitos de contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal expresó que los "fifís" no podrán ir a la cárcel si quitan la prisión preventiva a fraudes.

"Se trata de delincuentes de cuello blanco, entonces no pueden ir a la cárcel los fifís", mencionó.

López Obrador afirmó que respetará la decisión de la Corte; sin embargo, criticó que los jueces no impartan justicia cuando lo requiere el pueblo.

"Nosotros vamos a respetar la decisión de la Corte, porque queremos estar en un auténtico, en un verdadero Estado de Derecho.

"Todavía es tiempo para que se reforme el Poder Judicial, que lo hagan en ellos mismos, pero esas decisiones no le ayudan al Poder Judicial. ¿Por qué no actúan así cuando se trata de hacerle justicia al pueblo raso?", cuestionó.

El Presidente añadió que en el Poder Judicial y el Poder Legislativo deben limpiarse la corrupción que aún impera, ya que los ciudadanos están a favor del cambio.

"Nosotros estamos limpiando de corrupción el Poder Ejecutivo y hay que limpiar también de corrupción el Poder Judicial y el Poder Legislativo y se ha avanzado, pero es un proceso. Afortunadamente, la gente está a favor del cambio y por eso vamos a continuar, vamos a seguir", finalizó.