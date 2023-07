Falta a 51% de GN acreditación policial

CDMX.- Al menos 51 por ciento de los efectivos de la Guardia Nacional no cuentan con el Certificado Único Policial (CUP), acreditación que deben de cumplir todas las Policías en México, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, alertó María Elena Morera, presidenta de la organización civil Causa en Común.

Durante la presentación del Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México en el Senado, la activista detalló que se trata de tres evaluaciones: la de control y confianza; la de habilidades y destrezas, y la de desempeño.

Tan sólo en la de control de confianza deberían de pasar por lo menos cinco exámenes: el polígrafo, el económico, el psicológico, el de salud y el toxicológico, dijo.

"Para abril de este año, a cuatro años de la Guardia Nacional, informaron que alrededor de 62 mil 500 de sus integrantes tienen el CUP (Certificado Único Policial), es decir el 49 por ciento de sus elementos, entonces el Consejo Nacional les dio una ampliación de plazo hasta el 31 de mayo de 2024, sin embargo, si en 4 años lograron tener CUP para 62 mil 500 elementos, pues no me explico cómo en lo que resta de este año y menos de la mitad del otro puedan tener a los otros 65 mil 500 elementos certificados", cuestionó.

Morera reprochó que aunque la Guardia se ha expandido tanto en presupuesto como en personal, la violencia en el País no ha disminuido sino que ha aumentado.

Para la activista, la seguridad para la 4T significó sólo un cambio político.

"No ha dado resultados, y es obvio, porque no hay un solo documento, bueno, no hay dos hojas escritas que nos digan cuál es la estrategia de seguridad", lanzó.

Reprochó que los nuevos elementos han sido en su mayoría integrados a la Marina y al Ejército y después a la Guardia Nacional, "los han integrado de las Fuerzas Armadas", reclamó Morera, quien advirtió la militarización de esa corporación.

La activista estuvo acompañada de la senadora Claudia Ruiz Massieu, el senador Emilio Álvarez Icaza, la ex Mayor del Ejército Adriana Herrera y Lucía Chávez, directora ejecutiva de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Adriana Herrera, ex Mayor del Ejército y quien fue parte de la Justicia Militar, ironizó que existen tres "Guardias Nacionales", la primera, que se aprobó en la reforma constitucional de marzo del 2019, y que calificó de legítima; la segunda, que arrancó el 30 de junio de ese año, a la que llamó "la espuria", y la que se creó con las leyes secundarias aprobadas en septiembre de 2022.

"Esta última se quedó sin efecto con la resolución de la Suprema Corte de Justicia en abril de este año, esta tercera Guardia Nacional trató de alguna manera de formalizar en papel todas las irregularidades que se habían cometido por la Guardia Nacional 'espuria' (...) en virtud de que carece de un sustento jurídico", manifestó la ex militar en el foro.

Lucía Chávez, de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recriminó que en los enfrentamientos entre criminales la a Guardia Nacional llega tarde.