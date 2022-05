Faltan en México más de 154 mil médicos especialistas

CDMX.- En México faltan más de 154 mil médicos especialistas para cubrir la necesidad en la población, señaló el Secretario de Salud, Jorge Alcocer.

En conferencia matutina, el funcionario federal señaló que aunque hay 135 mil 46 médicos especialistas certificados, el equivalente a una proporción de 107.2 por cada 100 mil habitantes, las recomendaciones internacionales piden que sea de 230, por lo que el déficit estimado es de 154 mil 786 especialistas.

"Este año tenemos 49 mil aspirantes y plazas para 19 mil. El número de médicos especialistas sigue siendo insuficiente. El número de especialistas certificados en México son 135 mil 46 especialistas", explicó Alcocer.

Reiteró que la mayoría de médicos se concentran en las grandes ciudades del País, como Nuevo León y Ciudad de México mientras Chiapas y Guerrero son las que menos tienen.

Veracruz también estaría en una situación crítica debido a que en algunas zonas no hay especialistas, en especial pediatras, mismo caso que en Guerrero donde, dijo, hay regiones sin expertos.

Nadie muestra interés en 70% de vacantes médicas: Robledo

El titular del Instituto Mexicanos del Seguro Social, Zoé Robledo, informó en conferencia matutina que hasta el momento nadie ha mostrado interés por 9 mil 725 plazas destinadas a médicos especialistas.

"Al día de hoy se han registrado ya 9 mil 725 médicos en la plataforma, cada médico puede elegir a estas tres opciones por lo que contamos con 19 mil 964 postulaciones.

De esas 13 mil 765 plazas ofertadas, tenemos 4 mil 40 que ya tienen por lo menos una postulación, sin embargo, sigue habiendo 9 mil 725 que no tienen ninguna postulación, que nadie ha mostrado interés por estas vacantes", aseguró.

Detalló que de estas 9 mil 725 plazas que no tienen ninguna postulación, 3 mil 390 son en localidades o municipios con una población menor a 200 mil habitantes.

"Son municipios, para ponerles un ejemplo, Taxco Guerrero, Cuautla Morelos, Boca del Río o como Zacatecas, la ciudad de Zacatecas, no necesariamente son zonas rurales, son ciudades pequeñas, pero que no están recibiendo en este momento interés de parte de los médicos que se están registrando.

"38 por ciento de estas vacantes se encuentran en Chiapas, Michoacán y en el Estado de Veracruz justamente", informó Robledo.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para continuar con el llamado a médicos y que acudan a las entidades más rezagadas, además de que ofreció un trato especial además de más salario.

"Para ir a Chiapas, Veracruz, para ir a Oaxaca, donde no hay, creo que el Doctor Alcocer hablaba que en esa estas regiones de Veracruz no había pediatras, es en Guerrero, en tres regiones (de Veracruz) huasteca, montaña y Papaloapan, eso es Guerrero, no hay pediatras.

"Estamos con Zoé, ya llevamos un tiempo hablando de esto que le vamos a dar un trato especial a los especialistas que quieran ir a trabajar a estos sitios. No solo eso (más salarios), sino que puedan obtener especialidad si se van a trabajar allá", aseguró.